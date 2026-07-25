PT acena para interior de São Paulo ao oficializar a candidatura de Haddad em Campinas

Edinho disse que São Paulo precisa de um governador que defenda os interesses do estado. - (crédito: Divulgação/PT)

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializa neste sábado (25/7) a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. A convenção é realizada na Arena Concórdia, em Campinas. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que São Paulo precisa de um projeto que leve em consideração as características de todas as regiões do estado.

"O estado de São Paulo há muito deseja um projeto de desenvolvimento que considere o interior do estado. Nós sabemos a força da capital, nós sabemos a força da região metropolitana, mas São Paulo quer um projeto de desenvolvimento que considere a diversidade do nosso estado, que considere as características de cada região desse estado, que considere a realidade econômica e social de cada região desse estado", declarou.

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Durante o discurso, o presidente do PT também criticou a postura do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em relação às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Edinho disse que São Paulo precisa de um governador que defenda os interesses do estado.

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"Nós não queremos um governador que, quando o Trump taxa o nosso estado e taxa as nossas indústrias, veste ‘bonezinho’ do Trump, se esconde debaixo da mesa, se esconde debaixo da cama, porque não tem coragem para defender o estado de São Paulo", declarou.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles

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