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Porte ilegal de armas e embriaguez ao volante: homem é preso na DF-473

Polícia agiu diante da fuga do homem que foi preso a partir da suspeita inicial de violência doméstica

As armas foram apreendidas após fuga do homem - (crédito: CCS PM/ Divulgação)
As armas foram apreendidas após fuga do homem - (crédito: CCS PM/ Divulgação)


Nos desdobramentos da operação Kratos, a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, às 5h da manhã deste sábado (25/7), na altura do Balão da Papuda da DF-473 (zona entre São Sebastião e Jardim Botânico).

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Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou, inicialmente, os policiais: testemunhas disseram ter visto uma mulher, vítima de agressões físicas, no meio da rua. O ocorrido foi minimizado, inicialmente, tendo sido relatado "desentendimento verbal" com o namorado, quando da abordagem da vítima. Com o veículo da companheira, o agressor seguiu para residência, a fim de pegar duas armas de fogo, antes de retornar ao local.

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Avistados os policiais, o homem desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga, com velocidade de 160 km/h. Na altura da QC 11, numa conversão, o fugitivo colidiu contra meio-fio. Ele trazia entre pertences, um revólver calibre .32 SWL, e, no assoalho do veículo, foi encontrada uma pistola Taurus calibre 7,65mm. Ambas armas foram apreendidas. O homem foi conduzido à delegacia da região, e autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 25/07/2026 12:22
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