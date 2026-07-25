Javier Milei recebe maior honraria de Tarcísio de Freitas em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), homenageou, na manhã deste sábado (25/7), o presidente da Argentina Javier Milei com a Ordem do Ipiranga.

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A honraria é considerada a mais alta do estado. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes junto de familiares de Milei e chanceleres argentinos. O presidente foi recebido com um tapete azul na tonalidade da bandeira argentina.

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Outros nomes que já foram agraciados com a medalha Ipiranga foram o ex-jogador da seleção brasileira Pelé e a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber. A honraria é concedida para pessoas que prestaram serviços considerados relevantes para São Paulo.



Após a cerimônia na casa do governador de SP, o presidente argentino seguirá junto ao governador Tarcísio para a convenção nacional do PL no estádio do Pacaembu. Milei chegou a pedir permissão ao STF para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu.

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