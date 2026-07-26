Lupi diz que apoio a Lula não interfere na campanha de Kalil em Minas

Lupi afirma que o palanque presidencial e a estratégia estadual podem coexistir sem conflitos - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou neste domingo (26/7) que o apoio da legenda à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026, não cria obstáculos para a campanha de Alexandre Kalil (PDT) ao governo de Minas Gerais. Segundo ele, as alianças estaduais seguem uma lógica própria e serão definidas conforme a realidade política de cada estado.

A declaração foi dada durante a convenção estadual do PDT, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). No cenário nacional, o partido já oficializou apoio à candidatura de Lula. Em Minas, porém, as negociações para uma aliança entre PT e PDT não avançaram. Os petistas decidiram lançar candidatura própria, com o deputado federal Patrus Ananias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lupi afirmou que o palanque presidencial e a estratégia estadual podem coexistir sem conflitos. “O palanque nacional já está afirmado. O PDT vai apoiar o presidente Lula. Aqui no estado, o Kalil vai fazer a campanha dele com os aliados que forem convenientes para ajudar sua eleição.”

Em 2022, Lula apoiou a candidatura de Kalil ao governo mineiro. Na ocasião, o ex-prefeito de Belo Horizonte foi derrotado por Romeu Zema (Novo) ainda no primeiro turno.

O dirigente também descartou qualquer possibilidade de o PDT retirar a candidatura de Kalil para compor uma aliança com outro partido.

Segundo Lupi, desde a filiação do ex-prefeito, havia o compromisso de lançá-lo ao governo do estado. “Nunca existiu essa possibilidade. Desde o dia em que filiamos o Kalil, assumimos o compromisso de que ele seria nosso candidato a governador. Somos um partido de palavra.”

Embora a candidatura ao governo esteja definida, o PDT ainda não fechou os nomes que irão compor a chapa majoritária. Lupi ressaltou que a definição do candidato a vice-governador e do nome para o Senado ficará para os próximos dias, dentro do prazo legal para registro das chapas.

Segundo ele, a convenção delegará poderes à executiva estadual para concluir as negociações. “Vamos lançar o nome do Kalil e deixar em aberto vice e senador para fechar até o dia 4”, afirmou.

O presidente do PDT disse que a indicação dos demais cargos caberá aos partidos aliados e evitou antecipar preferências.

Conversas com outros partidos

Lupi confirmou que o PDT mantém conversas com diferentes legendas para ampliar a coligação em Minas Gerais. Entre as siglas citadas por ele estão PSDB, Solidariedade, União Brasil e PP.