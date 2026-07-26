PT aciona PGR contra Flávio Bolsonaro pela participação de Milei na convenção

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) anunciou, no fim da tarde desta quarta-feira (13/5), que vai apresentar à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, pedidos de prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Carlos Moura/Agência Senado)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que o partido acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com Farias, Flávio cometeu diversos crimes eleitorais durante a convenção nacional do partido onde oficializou a campanha do senador ao Planalto.

Leia também: Governo chama embaixador na Argentina para consultar sobre ofensas de Milei



"Esse Flávio Bolsonaro vai ter que responder por mais crimes eleitorais. Ontem na Convenção Nacional do PL, isolada, um fracasso, não tinha um partido aliado lá com ele, cometeu vários crimes. Primeiro, o artigo 337 do Código Eleitoral proíbe participação de estrangeiros. O Milei (presidente Javier Milei), xingou todo mundo, falou um bocado de palavrão e pediu voto para Flávio Bolsonaro, isso é proibido", afirma em vídeo o deputado.



O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos convidados da convenção e discursou por quase 30 minutos no evento. Em sua fala, Milei atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Lula.



Outro ponto questionado pelo partido é a utilização de inteligência artificial para criar um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi exibido durante a convenção no último sábado. Para Farias, o Superior Tribunal Eleitoral (TSE) precisa decidir logo sobre esse caso, entender se é ou não um crime.



"Jair Bolsonaro tem os direitos políticos suspensos, ele foi condenado. Então, usar ele como inteligência artificial ali foi uma forma de burlar essa suspensão dos direitos políticos. Tem que ter uma decisão, porque daqui a pouco eles vão usar na propaganda eleitoral alguém que está com os direitos políticos suspensos", enfatizou o deputado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fachin rebate ataque de Milei em convenção do PL e exige respeito diplomático ao STF



Farias também criticou os elogios à gestão de Milei na Argentina e a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disse que o Brasil precisava de alguém com coragem para fazer os cortes que o presidente argentino fez. Citou dados da Argentina e afirmou que no Brasil seria um retrocesso.



"Ontem apareceu esse Flávio Bolsonaro que não tem nada na cabeça com a tesoura, dançando com o tesouraço. Você sabe o que aconteceu na Argentina? Os cortes na educação são de 36% do orçamento, na Saúde, Ministério da Saúde, 34%. Sabe quanto foi a redução do salário mínimo na Argentina? 38%. É isso que eles estão planejando aqui pro Brasil. Tarciso já disse, é preciso de alguém que tem a coragem de fazer os cortes como Milei fez. E eu vou dizer mais, jornada de trabalho, quando a gente está lutando aqui pelo fim da escala 6x1, na Argentina eles aprovaram que o trabalhador pode trabalhar até 12 horas por dia. É uma vergonha, é um retrocesso", disse.

Lindbergh também afirmou que o maior crime eleitoral cometido por Flávio, até agora, foi ter tentado "uma intervenção estrangeira para prejudicar o processo eleitoral brasileiro".