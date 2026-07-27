BTG/Nexus: Dentro da margem de erro, Lula amplia vantagem no 1º e 2º turno

Na simulação do 2º turno mais provável, Lula manteve os mesmos 47% da rodada anterior, e Flávio oscilou de 44% para 43%. - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

Os dados da 7ª rodada da pesquisa eleitoral para presidente da República divulgada pela BTG/Nexus nesta segunda-feira (27/07) apresenta um cenário de estabilidade, com o presidente Lula (PT) mantendo uma vantagem discreta, porém crescente, sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Na simulação de 1º turno, Lula lidera a corrida com 42% das intenções de voto, seguido por Flávio, que registra 33%. Na esteira, aparece Ronaldo Caiado (PSD), com 6%, seguido por Renan Santos (Missão) com 5%, Romeu Zema (Novo) com 3%, Augusto Cury (Avante) com 2% e Cabo Daciolo (Mobiliza) com 1%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 6%, enquanto 2% não souberam ou não responderam

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“A disputa vai se consolidando cada vez mais em uma eleição pró e anti-Lula.Prova disso é que todos os principai scandidatos da chamada 3ª via melhoraram em competitividade contra o atual presidente nas simulações de 2º turno. Dentre os demais candidatos, no 1º turno,quem melhor pontua é Caiado, com distantes 6% do eleitorado", afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Em comparação com a pesquisa anterior, Lula teve um crescimento de 2 pontos percentuais, oscilando de 40% para 42%. Por outro lado, Flávio Bolsonaro não apresentou crescimento, tendo uma oscilação negativa de 1 ponto percentual, caindo de 34% para 33%. Com essa movimentação, a vantagem do petista sobre o senador subiu de 6 para 9 pontos percentuais no cenário de primeiro turno.

2º turno

Nas simulações de segundo turno, o cenário mais provável aponta para um empate técnico dentro da margem de erro entre o presidente Lula, que manteve os 47% das intenções de voto da rodada anterior, e o senador Flávio Bolsonaro, que oscilou negativamente de 44% para 43%.

Em outros cenários testados, o destaque é o confronto com Ronaldo Caiado. O ex-governador de Goiás reduziu significativamente uma desvantagem anterior (que era de 47% a 38% há duas semanas) e agora empata tecnicamente com Lula, marcando 43% contra 45% do petista.

Nas demais simulações, Lula registra 46% contra 42% de Romeu Zema e lidera com 47% ante 39% num eventual embate contra Renan Santos.

De acordo com a pesquisa, 73% dos eleitores dizem que já escolheram um candidato afirmando que sua decisão está tomada e não vai mais mudar, enquanto 25% admitem a possibilidade de alterar o voto.

Rejeição

A rejeição a Lula oscilou +2pp e vai a 48%, enquanto a de Flávio permanece nos 50% de duas semanas atrás. Entre os nomes de 3ª via, todos aumentaram seu potencial de voto e viram sua taxa de rejeição cair. Segundo Andé Jácomo, diretor de pesquisa da Nexus, “com o fim da Copa do Mundo e a chegada da temporada de convenções partidárias, nomes da 3ª via como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos passam a ser um pouco mais considerados pelo eleitor".

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O levantamento realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados possui uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados por meio de entrevistas telefônicas com 2.004 eleitores, realizadas entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A pesquisa encontra-se devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01489/2026.



