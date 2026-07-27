Correio promove sabatina com presidenciáveis nesta terça

Cada participante terá espaço para detalhar propostas de governo, discorrer sobre temas relevantes para a população brasileira e responder os questionamentos apontados pelos jornalistas do Correio - (crédito: caio gomez)

O Correio Braziliense realiza mais uma edição da tradicional sabatina com presidenciáveis nesta terça-feira (28/7). A partir das 8h, o evento será realizado no auditório da sede do jornal e entrevista todos os concorrentes no mesmo dia.

Cada participante terá espaço para detalhar propostas de governo, discorrer sobre temas relevantes para a população brasileira e responder os questionamentos apontados pelos jornalistas do Correio. Assim como nas outras edições, todos os presidenciáveis foram convidados.

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O evento tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.

Os partidos terão de 20 de julho ao 5 de agosto para realizarem as convenções partidárias. O registro das candidaturas deverá ser realizado até 15 de agosto. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais (MG), foi oficializado candidato pelo Novo nesta segunda-feira (27/7), ainda sem indicação de vice. No sábado (25), Flávio Bolsonaro teve o nome lançado pelo PL durante convenção do partido em São Paulo (SP), também sem anunciar um nome para ocupar o cargo de vice-presidente. No domingo (26), o PSD lançou Ronaldo Caiado à disputa, com Gilberto Kassab para vice.