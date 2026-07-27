Ciro fica R$ 1,3 milhão mais pobre entre 2022 e 2026

Para a disputa deste ano, Ciro afirmou ter dois apartamentos, dois carros e outros bens, como participações societárias e partes de imóveis - (crédito: Evaristo Sá/AFP)

Ciro Gomes, hoje filiado à Federação PSDB-Cidadania e candidato ao Governo do Ceará nas eleições de 2026, registrou uma queda no valor do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral em comparação com 2022. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o político declarou R$ 1,7 milhão em bens neste ano, R$ 1,3 milhão a menos do que os R$ 3 milhões informados quando concorreu à Presidência da República, pelo PDT, quatro anos atrás.

Para a disputa deste ano, Ciro afirmou ter dois apartamentos, dois carros e outros bens, como participações societárias e partes de imóveis. Já em 2022, o então candidato ao Planalto declarou ter, além dos imóveis e veículos, duas casas a mais do que na lista atual, dinheiro em espécie e quinhões de capital.

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Na ocasião, o detalhamento enviado ao TSE mostrava um patrimônio de R$ 3.039.761,97, distribuído entre dois apartamentos (R$ 687.091,02 e R$ 381.202,90), duas casas (R$ 300 mil e R$ 160 mil), dois automóveis (R$ 85 mil e R$ 105 mil), quotas de capital, crédito em empréstimo, aplicações financeiras, depósito bancário, dinheiro em espécie e um crédito decorrente de alienação de R$ 1.004.590,70, o maior item declarado à época.

A candidatura de Ciro Gomes ao governo cearense foi oficializada durante convenção da Federação PSDB-Cidadania realizada em Fortaleza em 20 de julho. Roberto Cláudio (União Brasil) é o vice na chapa.