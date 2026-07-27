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BASTIDOR

Planalto vê impacto limitado de Milei na campanha de Flávio

Interlocutores e diplomatas apontam que o presidente argentino tem pouca capacidade de transferência de votos no Brasil, e que a associação pode gerar até desgaste

Na convenção do PL, Milei fez ataques a Lula e ao ministro do STF Alexandre de Moraes - (crédito: Allison Sales/NurPhoto via Getty Images)
Na convenção do PL, Milei fez ataques a Lula e ao ministro do STF Alexandre de Moraes - (crédito: Allison Sales/NurPhoto via Getty Images)

O presidente argentino, Javier Milei, usou a convenção do PL como palco para declarar seu apoio ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) neste fim de semana. A avaliação no Planalto é de que não há muito progresso nem muito impacto na candidatura do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à chefia do Executivo nacional.

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Segundo um interlocutor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a presença de Milei no evento foi interpretada como uma tentativa de conferir um verniz internacional à pré-campanha de Flávio Bolsonaro, em um momento em que o grupo busca ampliar sua projeção para além do eleitorado bolsonarista.

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Na visão de integrantes do governo, no entanto, o movimento tende a produzir um efeito limitado. A leitura é de que o presidente argentino tem baixa capacidade de transferência de votos no Brasil e que sua associação direta à disputa presidencial pode, inclusive, gerar desgaste para o candidato apoiado.

Interferência

Um embaixador ouvido pela reportagem avalia que a entrada de Milei na campanha brasileira pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. Para o diplomata, o gesto tem potencial para reforçar o discurso de interferência estrangeira na política nacional, além de mobilizar setores que rejeitam a atuação do presidente argentino em assuntos internos do Brasil.

Nas coxias, a visita também foi interpretada como parte da estratégia de Milei de fortalecer sua articulação com lideranças da direita na América do Sul. Ainda assim, auxiliares de Lula consideram que a participação do argentino na convenção do PL não altera, neste momento, o cenário da disputa presidencial brasileira nem muda o cálculo político do Planalto em relação ao avanço da oposição.

 

Saiba Mais

  • Argentina's President Javier Milei holds a national football jersey next to Brazil's right-wing presidential hopeful Flavio Bolsonaro holding a national flag during the launching of the latter's candidacy within the Liberal Party convention, in Sao Paulo, Brazil on July 25, 2026. Battered by a string of political crises, Flavio Bolsonaro launched his candidacy for Brazil's October presidential election, seeking to follow in the footsteps of his father, Jair Bolsonaro, who is serving house arrest for plotting a coup after losing the election in 2022. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
    Argentina's President Javier Milei holds a national football jersey next to Brazil's right-wing presidential hopeful Flavio Bolsonaro holding a national flag during the launching of the latter's candidacy within the Liberal Party convention, in Sao Paulo, Brazil on July 25, 2026. Battered by a string of political crises, Flavio Bolsonaro launched his candidacy for Brazil's October presidential election, seeking to follow in the footsteps of his father, Jair Bolsonaro, who is serving house arrest for plotting a coup after losing the election in 2022. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) Foto: Nelson ALMEIDA / AFP
  • PL realiza neste sabado (25), em Sao Paulo, a convencao que vai oficializar a candidatura de Flavio Bolsonaro a Presidencia da Republica. O evento tera participacao do presidente da Argentina, Javier Milei, e do governador do Estado de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos)
    Na convenção do PL, Milei fez ataques a Lula e ao ministro do STF Alexandre de Moraes Foto: ALOISIO MAURICIO/Estadão Conteúdo
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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 27/07/2026 17:46
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