Após convocação, embaixador do Brasil na Argentina retorna a Brasília

Bitelli foi convocado para consultas com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após a crise diplomática provocada pelas declarações do presidente da Argentina, Javier Milei - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, já está em Brasília para as consultas com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após a crise diplomática provocada pelas declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante convenção do PL realizada no sábado (25/7). Segundo apurou o Correio, Bitelli desembarcou na manhã desta segunda-feira (27/7) na capital federal, mas a reunião com Vieira ainda não tem data definida. De acordo com fontes do Itamaraty, o encontro dependerá da agenda do ministro.

Nesta segunda-feira, Vieira acompanha a visita oficial do presidente da Coreia do Sul ao Brasil. Já terça-feira (28/7), o chanceler embarca para o Peru, onde participará da cerimônia de posse da presidenta eleita, Keiko Fujimori.

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Além de chamar o embaixador brasileiro para consultas, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para manifestar a repulsa do governo brasileiro às declarações de Milei e solicitar esclarecimentos sobre a conduta do presidente argentino durante sua visita ao país.



Durante a convenção que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, Milei fez ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem chamou de "ladrão", "presidiário" e "lixo socialista".

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O presidente argentino também criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, referindo-se ao magistrado como "lixo careca", após ser impedido de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar a decisão judicial que impediu a visita, Milei afirmou que a medida representa "mais uma clara demonstração da injustiça de sua detenção e do caráter vingativo de seus responsáveis".