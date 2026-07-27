Lula diz que Brasil estará preparado para proteger o território

"Nós estaremos preparados para defender os nossos 8 milhões de quilômetros quadrados", disse Lula - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a soberania nacional em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (27/7). Em texto e vídeo, o petista afirmou que o Brasil manterá a defesa dos interesses do país e reiterou que a proteção do território brasileiro é uma prioridade.

Na postagem, em tom de campanha, Lula escreveu que a "soberania do Brasil é inegociável" e afirmou que o governo seguirá defendendo os interesses da população "com firmeza, responsabilidade e diálogo", ao mesmo tempo em que buscará manter relações de amizade e cooperação com todas as nações.

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No vídeo que acompanha a publicação, o presidente afirmou que o país deve exercer plenamente sua soberania e estar preparado para garantir a própria defesa.

Segundo Lula, o Brasil precisa reconhecer sua dimensão territorial e sua relevância internacional. Ele ressaltou que o país não pretende entrar em conflito com outras nações, invadir territórios ou participar de guerras, mas afirmou que deve estar apto a proteger seu território.

Soberania inegociável

"O país que vai assumir, de fato, o direito de ser soberano e tomar conta do seu nariz e estar preparado. Porque não é possível que a gente não tenha noção do nosso tamanho, que a gente não tenha noção da nossa importância, que nós não queremos brigar com ninguém, não queremos invadir ninguém, não queremos guerra com ninguém, mas que nós estaremos preparados para defender os nossos 8 milhões de quilômetros quadrados", declarou o presidente no vídeo divulgado nas redes sociais.

A soberania do Brasil é inegociável!



Seguiremos defendendo os interesses do nosso povo com firmeza, responsabilidade e diálogo, construindo relações de amizade e cooperação com todas as nações. pic.twitter.com/5HP1XTyRN6 — Lula (@LulaOficial) July 27, 2026