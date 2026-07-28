Tarifas dos EUA: veja o que diz o Itamaraty em ação na OMC

Com tarifas de até 37,5% em vigor desde julho, o governo brasileiro recorreu às regras da OMC contra as sanções de Washington - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou, nesta segunda-feira (27/7), o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) ao solicitar a abertura de consultas com os Estados Unidos sobre as tarifas de 25% e de 12,5% aplicadas a produtos brasileiros.

A iniciativa, anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores, representa a resposta formal do Brasil às sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

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Em nota, o Itamaraty afirmou que as medidas adotadas por Washington contrariam compromissos multilaterais assumidos pelo país. Segundo a pasta, “são injustificadas e incompatíveis” com as obrigações previstas no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994) e nas normas que regem o mecanismo de solução de controvérsias da OMC.

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“O Brasil apresentou, em 27 de julho, pedido de consultas aos Estados Unidos (EUA) no âmbito do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, informou o Itamaraty em nota.

Na prática, o pedido inaugura a fase inicial do processo na OMC, destinada à tentativa de negociação entre os dois países antes da eventual abertura de um painel para julgar a disputa.

Brasil lida com duas tarifas

As medidas contestadas pelo governo brasileiro resultaram na incidência de tarifas acumuladas de 37,5% sobre parte das exportações nacionais desde a última sexta-feira (24/7). A cobrança mais recente, de 12,5%, decorre de uma investigação conduzida pelos Estados Unidos sobre países considerados falhos no combate à entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado.

A taxa substituiu a tarifa temporária de 10% em vigor desde fevereiro, implementada após a Suprema Corte norte-americana invalidar parte das tarifas anunciadas por Trump no chamado “Dia da Libertação”, em 2 de abril de 2025.

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Dias antes, na quarta-feira (22/7), entrou em vigor outra sobretaxa, de 25%, sobre determinados produtos brasileiros. A medida foi adotada após o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) concluir uma investigação baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Na avaliação do governo norte-americano, o Brasil mantém práticas comerciais consideradas desleais em temas como comércio digital, acesso ao mercado de etanol, políticas relacionadas ao Pix e ações de combate ao desmatamento.

Justificativas norte-americanas não são aceitas



Ao rebater as justificativas apresentadas por Washington, o Itamaraty reiterou que as duas tarifas desrespeitam as regras do comércio internacional.

“O Brasil considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos EUA no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 (GATT 1994) e do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC”, diz o comunicado.

Antes mesmo da conclusão da investigação sobre trabalho forçado, o governo brasileiro já havia contestado oficialmente as acusações feitas pelos Estados Unidos. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores defendeu que a legislação nacional e os mecanismos de fiscalização são reforçados por compromissos internacionais voltados à erradicação dessa prática.

“O arcabouço interno e as medidas de fiscalização associadas são complementados por uma série de acordos internacionais destinados a erradicar o trabalho forçado entre os parceiros comerciais do Brasil e impedir que produtos fabricados com trabalho forçado ingressem no mercado brasileiro”, argumentou o chanceler.

Medida simbólica

Embora a solicitação de consultas seja requisito para uma eventual abertura de painel na OMC, diplomatas brasileiros avaliam que o efeito prático da iniciativa tende a ser reduzido.

Isso porque o Órgão de Apelação da organização, responsável pela instância final do sistema de solução de controvérsias, permanece paralisado desde 2019, quando os Estados Unidos passaram a bloquear a nomeação de novos integrantes durante o primeiro mandato de Donald Trump.

Nesse contexto, a medida é vista principalmente como uma forma de registrar, nos planos político e jurídico, a posição oficial do Brasil diante das sanções comerciais impostas pelos norte-americanos.

Leia a íntegra da nota do Ministério das Relações Exteriores:

"O Brasil apresentou, em 27 de julho, pedido de consultas aos Estados Unidos (EUA) no âmbito do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O pedido refere-se a duas medidas tarifárias adotadas pelos EUA sob a Seção 301 da sua Lei de Comércio de 1974. A primeira, resultante de investigação específica sobre o Brasil, impôs tarifa adicional de 25% e examinou atos, políticas e práticas brasileiras relacionados a comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, tarifas preferenciais, aplicação da legislação anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

A segunda, resultante de investigação que abrangeu 60 economias, impôs tarifa adicional de 12,5% ao Brasil e examinou a existência e a aplicação de proibições à importação de bens produzidos, total ou parcialmente, com trabalho forçado.

O Brasil considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos EUA no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 (GATT 1994) e do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC."