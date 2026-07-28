"O pior do crime organizado é o Estado desorganizado", diz Cury

Segundo o pré-candidato, a PF e as polícias Civil e Militar precisam ser mais valorizadas, treinadas e equipadas - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press )

O pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, afirmou nesta terça-feira (28/7), durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense, que o combate ao crime organizado passa pela reestruturação do Estado e pela integração das forças de segurança. “O pior do que o crime organizado é o Estado desorganizado”, declarou.

Segundo ele, a Polícia Federal e as polícias Civil e Militar precisam ser mais valorizadas, treinadas e equipadas. O escritor e psiquiatra também defende a criação de uma força municipal voltada à prevenção da criminalidade.

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Ao abordar mudanças na segurança pública, Cury comparou o funcionamento do Estado ao corpo humano. “Se o corpo está saudável, combate vírus e bactérias. Se o Estado estiver organizado, o crime organizado será muito mais facilmente combatido”, afirmou. O presidenciável também ressaltou que a integração entre as corporações e o investimento em tecnologia são fundamentais para reduzir a violência e impedir que jovens sejam aliciados pelo tráfico de drogas.

Bets

Durante a sabatina, Augusto Cury também voltou sua atenção para o avanço das apostas esportivas on-line, as chamadas bets. Especialista em saúde mental, ele classificou o fenômeno como um “novo desafio para o país” e alertou para os impactos psicológicos e financeiros provocados pelo vício em jogos. Segundo o candidato, o tema exige políticas públicas voltadas à prevenção, ao tratamento da dependência e à proteção das famílias.

O evento presencial ocorre no auditório da sede do jornal, com transmissão ao vivo pelas redes do Correio. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto. A sabatina com os presidenciáveis deste ano tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.