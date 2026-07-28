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Sabatina

Caiado chama medidas do governo de "brincadeira populista"

Candidato à Presidência também defendeu, em sabatina do Correio, valorização dos servidores públicos

"Ele (Lula) está com R$ 180 bilhões a mais com benefícios que ele autorizou e que não tem rubrica para pagar", explicou Caiado - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) avaliou, nesta terça-feira (28/7), em sabatina promovida pelo Correio Braziliense, que as medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são “brincadeiras populistas” que vão “furar” o Orçamento de 2027 em bilhões de reais.

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“Essa é a radiografia que deve ser feita. Eu acho que nós temos que buscar todos que têm esse conhecimento (auditores) pra mostrar que esse populismo do Lula (está) além da capacidade de arrecadar do Brasil. Ele (Lula) está com R$ 180 bilhões a mais com benefícios que ele autorizou e que não tem rubrica para pagar”, explicou.

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Diante desse cenário, Caiado defendeu uma governança ao lado dos auditores fiscais e que sejam valorizadas profissões que estão à frente dos trabalhos com a sociedade. “Não existe governo que dê certo sem valorizar aqueles que estão à frente. Como é que eu vou trabalhar sem os auditores, professores, médicos, policiais militares e servidores de todas as partes?”, afirmou.

A sabatina com os presidenciáveis deste ano tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais(Febrafite) e da Unafisco Nacional.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 28/07/2026 14:04
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