Genial/Quaest: Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP com 41%; Haddad tem 26%

A pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) aponta os números da disputa pelo governo do estado de São Paulo. No primeiro cenário de primeiro turno testado pelo levantamento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) registra 41% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 26%.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na sequência aparecem Vera Lúcia (PSTU), com 3%, Carlos Machado (PDB), com 1%, e Vivian Mendes (UP), com 1%. Eleitores indecisos somam 13%, enquanto brancos, nulos e os que afirmam que não pretendem votar chegam a 15%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Quanto ao grau de definição da escolha para o governo estadual, 53% dos entrevistados afirmam que o voto é definitivo. Outros 45% declaram que a opção ainda pode mudar.
Em uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Tarcísio de Freitas soma 48% das intenções de voto, e Fernando Haddad registra 32%. A opção por brancos, nulos e abstenção totaliza 11%, e os indecisos correspondem a 9%.
O levantamento também consultou os eleitores sobre a permanência de Tarcísio de Freitas no cargo. Para 55% dos entrevistados, o governador merece ser reeleito, enquanto 38% declaram que ele não merece a reeleição. Não souberam ou não responderam somam 7%.
Em relação à avaliação geral da gestão estadual, 55% dos eleitores aprovam o governo de Tarcísio de Freitas, enquanto 29% desaprovam.
Marina e Tebet lideram para o Senado
No cenário testado para o Senado Federal no estado de São Paulo, a ministra Marina Silva (Rede) registra 14% das intenções de voto, seguida pela ministra Simone Tebet (PSB), que soma 12%.
Na sequência aparecem Pablo Marçal (União Brasil), com 9%, e Guilherme Derrite (PP), com 7%. André do Prado (PL) marca 5%, enquanto Paulinho da Força (Solidariedade) e Ricardo Salles (Novo) pontuam com 4% cada. Robson Tuma (Republicanos) registra 3%, e José Aníbal (PSDB) aparece com 1%. Os eleitores indecisos somam 21%, e a opção por votos brancos, nulos ou abstenção chega a 20%.
Sobre o grau de definição do voto para o Senado, 54% dos entrevistados declaram que a escolha ainda pode mudar até o dia da eleição. Por outro lado, 44% afirmam que a decisão é definitiva.
- Leia também: BTG/Nexus: Dentro da margem de erro, Lula amplia vantagem no 1º e 2º turno
A pesquisa também consultou o perfil político preferido pelos paulistas para os representantes no Senado: 47% dos entrevistados afirmaram preferir senadores independentes. A opção por nomes aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro atinge 27%, enquanto 23% responderam preferir candidatos aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na simulação de segundo turno para a eleição presidencial no estado, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 40% das intenções de voto entre os eleitores de São Paulo, contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Indecisos somam 7%, enquanto brancos, nulos e os que declararam que não vão votar totalizam 18%.
Pesquisa do instituto Genial/Quaest foi realizada entre os dias 23 e 27 de julho e ouviu 1.650 eleitores por meio de entrevistas presenciais e domiciliares, utilizando questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.