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Genial/Quaest: Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP com 41%; Haddad tem 26%

No segundo turno, atual governador soma 48% contra 32% do ex-ministro Fernando Haddad; gestão estadual é aprovada por 55% dos eleitores paulistas

Pesquisa mostra Tarcísio à frente em São Paulo e 55% favoráveis à reeleição. - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Wilson Dias/Agência Brasil)
Pesquisa mostra Tarcísio à frente em São Paulo e 55% favoráveis à reeleição. - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Wilson Dias/Agência Brasil)

A pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) aponta os números da disputa pelo governo do estado de São Paulo. No primeiro cenário de primeiro turno testado pelo levantamento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) registra 41% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 26%.

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Na sequência aparecem Vera Lúcia (PSTU), com 3%, Carlos Machado (PDB), com 1%, e Vivian Mendes (UP), com 1%. Eleitores indecisos somam 13%, enquanto brancos, nulos e os que afirmam que não pretendem votar chegam a 15%.

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Quanto ao grau de definição da escolha para o governo estadual, 53% dos entrevistados afirmam que o voto é definitivo. Outros 45% declaram que a opção ainda pode mudar.

Em uma simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Tarcísio de Freitas soma 48% das intenções de voto, e Fernando Haddad registra 32%. A opção por brancos, nulos e abstenção totaliza 11%, e os indecisos correspondem a 9%.

O levantamento também consultou os eleitores sobre a permanência de Tarcísio de Freitas no cargo. Para 55% dos entrevistados, o governador merece ser reeleito, enquanto 38% declaram que ele não merece a reeleição. Não souberam ou não responderam somam 7%.

Em relação à avaliação geral da gestão estadual, 55% dos eleitores aprovam o governo de Tarcísio de Freitas, enquanto 29% desaprovam.

Marina e Tebet lideram para o Senado

No cenário testado para o Senado Federal no estado de São Paulo, a ministra Marina Silva (Rede) registra 14% das intenções de voto, seguida pela ministra Simone Tebet (PSB), que soma 12%.

Na sequência aparecem Pablo Marçal (União Brasil), com 9%, e Guilherme Derrite (PP), com 7%. André do Prado (PL) marca 5%, enquanto Paulinho da Força (Solidariedade) e Ricardo Salles (Novo) pontuam com 4% cada. Robson Tuma (Republicanos) registra 3%, e José Aníbal (PSDB) aparece com 1%. Os eleitores indecisos somam 21%, e a opção por votos brancos, nulos ou abstenção chega a 20%.

Sobre o grau de definição do voto para o Senado, 54% dos entrevistados declaram que a escolha ainda pode mudar até o dia da eleição. Por outro lado, 44% afirmam que a decisão é definitiva.

A pesquisa também consultou o perfil político preferido pelos paulistas para os representantes no Senado: 47% dos entrevistados afirmaram preferir senadores independentes. A opção por nomes aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro atinge 27%, enquanto 23% responderam preferir candidatos aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na simulação de segundo turno para a eleição presidencial no estado, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 40% das intenções de voto entre os eleitores de São Paulo, contra 35% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Indecisos somam 7%, enquanto brancos, nulos e os que declararam que não vão votar totalizam 18%.

Pesquisa do instituto Genial/Quaest foi realizada entre os dias 23 e 27 de julho e ouviu 1.650 eleitores por meio de entrevistas presenciais e domiciliares, utilizando questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 29/07/2026 07:00 / atualizado em 29/07/2026 07:09
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