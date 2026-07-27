Pesquisa Genial/Quaest avalia intenções para Governo e Senado do Paraná

Senador Sergio Moro lidera primeiro turno e três cenários de segundo turno - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27/7) mostra como está a disputa para o governo do Paraná. No primeiro cenário, que estimula a intenção de voto para o primeiro turno, o senador Sérgio Moro (PL) lidera com 39%. Requião Filho (PDT) aparece em segundo com 18% e Rafael Greca (MDB) segue com 12%. O candidato Sandro Alex (PSD) pontua 7%. Já Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 1%.

Nesse primeiro cenário, o levantamento aponta ainda que 15% dos entrevistados estão indecisos, enquanto 7% declaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não votar.

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Para 64% dos eleitores gerais a intenção de voto pode mudar, e para outros 35% a escolha é definitiva. Entre os três candidatos citados anteriormente, para 47% dos que disseram votar em Sérgio Moro, é definitivo, e 52% acreditam que podem mudar de opção.

Já os eleitores de Requião Filho, 37% definiram o voto e 62% afirmam que pode mudar. Rafael Greca tem 33% votos definidos e 67% que não são certos.

No segundo turno, Moro lidera os três primeiros cenários apresentados, superando Requião Filho por 48% a 29%, Rafael Greca por 47% a 25% e Sandro Alex por 50% a 18%.

Corrida ao Senado

Pesquisa divulgada pela Quaest traz Alvaro Dias (MDB) na liderança com 20% das intenções de voto. Na sequência, aparecem empatados com 10% cada Alexandre Curi (PSD), Deltan Dallagnol (Novo) e Gleisi Hoffmann (PT). Felipe Barros (PL) registra 8% da preferência dos entrevistados.

O levantamento também aponta Cristina Graeml (PSD) e Dr. Rosinha (PT) com 4% das intenções de voto cada, enquanto Luiz Carlos Hauly (Podemos) soma 1%. Além dos nomes citados, o grupo de indecisos alcança 19%, e a parcela que declara voto em branco, nulo ou que não vai votar representa 14%.

A Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas a domicílio com eleitores do Paraná entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código PR-04818/2026.