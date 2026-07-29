PSB oficializa Alckmin como vice nesta quarta e reedita chapa com Lula

Parceria bem-sucedida: Alckmin manteve uma relação de proximidade com Lula durante todo o mandato, apesar do histórico de disputas entre ambos em eleições presidenciais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realiza nesta quarta-feira (29/7), em Brasília, a convenção nacional que irá oficializar o vice-presidente Geraldo Alckmin como candidato à vice-Presidência da República na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição. Com a decisão, a legenda mantém a composição que venceu em 2022.

Ainda não há confirmação de que o presidente Lula compareça à convenção, mas, segundo, interlocutores existe uma grande chance dele comparecer ao evento. A manutenção de Alckmin na chapa reforça a estratégia adotada na última eleição presidencial, quando o líder petista escolheu um aliado com trajetória ligada à centro-direita para ampliar sua base política.

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Desde o início do atual mandato, Alckmin consolidou sua posição no governo e manteve uma relação de proximidade com Lula, sem registrar divergências públicas relevantes, apesar do histórico de disputas entre ambos em eleições presidenciais.

Além da função de vice-presidente, Alckmin comandou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) durante mais de três anos. No período, ganhou destaque ao liderar as negociações com os Estados Unidos após a imposição, em julho de 2025, da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros no ano passado.

Nos bastidores, o nome de Alckmin chegou a ser discutido em conversas entre dirigentes do PT e partidos de centro, como o MDB, em meio às articulações para ampliar a coalizão governista nas eleições deste ano. As tratativas, no entanto, não avançaram.

A relação entre PT e PSB também enfrentou desgastes durante a definição dos palanques estaduais, especialmente em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Embora acordos tenham sido costurados na maior parte dos casos, integrantes do PSB manifestaram insatisfação com decisões atribuídas à condução petista das negociações.

Apesar dos impasses regionais, o PSB permanece como um dos principais aliados de Lula desde 2022. Para a disputa presidencial deste ano, a expectativa é que a coligação também reúna PCdoB, PV, PDT e PSol, além de buscar o apoio de outras siglas de centro.



