Isis Valverde manda recado a vendedores após comer fora e passar mal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um episódio envolvendo sua alimentação levou Isis Valverde a fazer um alerta nas redes sociais sobre os desafios enfrentados por pessoas com doença celíaca.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, na terça-feira (28), a atriz contou que passou mal após consumir uma refeição comprada fora de casa e acredita ter sido vítima de contaminação por glúten.

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Segundo Isis, os sintomas apareceram depois que ela fez um pedido de comida. Sem conseguir identificar exatamente o que aconteceu, a artista afirmou suspeitar que o alimento continha glúten ou tenha sido contaminado durante o preparo.

"Toda empolada. Bem nessa noite eu passei muito mal porque fica cada vez mais difícil comer fora, pedir comida, enfim, comer em lugares maiores. (...) Fiz o pedido de uma comida e provavelmente tinha glúten ou alguma contaminação, que eu não sei qual foi. Mas eu tô passando bem mal hoje", desabafou.

Mais tarde, já em um aeroporto, a atriz contou ter encontrado uma loja especializada em produtos sem glúten, situação que descreveu como um alívio diante das restrições alimentares impostas pela doença que enfrenta há décadas.

“Na hora que eu cheguei aqui no aeroporto, que eu vi essa loja, eu falei: ‘Gente!’. Juro, meu olho brilhou, igual criança. Eu corri pra um lado, eu fui para o outro, tem doce, tem tudo que você puder imaginar, sem glúten. E pra quem tem essa condição, que nem eu, é muito importante”, afirmou.

A atriz também aproveitou o relato para defender que restaurantes, padarias e estabelecimentos comerciais informem de forma mais clara os ingredientes presentes nos alimentos, destacando que esse tipo de informação é essencial para a segurança de consumidores com alergias e restrições alimentares.

“Eu queria que, enfim, quem tem comércio, quem tem restaurante aqui, quem tem restaurante, padaria, quem tem lojas em lugares públicos, coloquem, sabe, as alergias, coloquem os ingredientes do que você tá vendendo, porque isso reflete diretamente na saúde de quem tá comprando, entendeu?”, declarou.

Ao concluir o desabafo, Isis ressaltou que a falta de informações sobre a composição dos produtos acaba limitando a rotina de quem convive com a doença celíaca.

“Às vezes, a gente não compra alguma coisa, a gente não come alguma coisa porque a gente não sabe a procedência daquilo, o que contém naquela comida. Isso limita a gente… É muito sério”, concluiu.