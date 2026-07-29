Lula reúne ministros para discutir impactos do Super El Niño; acompanhe

Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, o país está mais preparado para enfrentar uma nova ocorrência do El Niño - (crédito: Reprodução )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne ministros e dirigentes de órgãos federais, nesta quarta-feira (29/7), para discutir os possíveis impactos do Super El Niño no Brasil durante os próximos meses. Na abertura do encontro, o líder petista destacou que o governo pretende avaliar os cenários e as medidas necessárias para reduzir os efeitos do evento climático.

Lula informou que a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, faria uma apresentação detalhada sobre o tema antes da participação dos demais ministros. Segundo o presidente, a exposição reuniria o diagnóstico elaborado pelo governo sobre o que poderá ocorrer no país.

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"Essa é uma reunião muito importante para os próximos meses, para o Brasil, que é uma reunião em que a gente vai discutir os possíveis efeitos do El Niño no nosso país."

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O presidente explicou que, após a apresentação técnica, a reunião seria aberta para manifestações dos ministros sobre os impactos previstos em suas respectivas áreas. Em seguida, a imprensa deixaria o local para que a discussão prosseguisse de forma reservada.

Ao iniciar sua exposição, Miriam Belchior afirmou que o material apresentado é resultado de um trabalho conjunto desenvolvido ao longo dos últimos meses por 24 ministérios. Segundo ela, o governo acompanha desde o início do ano a possibilidade de ocorrência do El Niño e vem adotando medidas para minimizar seus efeitos.

A ministra ressaltou que as ações seguem uma orientação do presidente Lula de fortalecer a capacidade do país para enfrentar eventos climáticos extremos, tanto por meio de investimentos estruturantes quanto pelo aprimoramento das respostas a desastres.

"Desde o primeiro dia desse governo a gente vem tomando iniciativas, medidas, implementando programas para que o nosso país seja capaz de lidar melhor com esses fenômenos, com as consequências das mudanças climáticas", disse.

Belchior afirmou, ainda, que o governo considera o país mais preparado para enfrentar uma nova ocorrência do El Niño, prevista para o segundo semestre, em comparação com episódios anteriores registrados durante o atual mandato presidencial.

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Segundo ela, entre as medidas adotadas estão ações estruturantes, como iniciativas de segurança hídrica no Nordeste, além do fortalecimento dos mecanismos de resposta a desastres com base na experiência acumulada em eventos climáticos recentes.

A ministra também destacou que o planejamento foi elaborado com participação de especialistas, representantes de estados e municípios e entidades da sociedade civil. De acordo com a chefe da Casa Civil, a mitigação dos impactos do El Niño depende de uma atuação conjunta entre os diferentes níveis de governo.

"Nós nos preparamos discutindo com os especialistas, portanto ouvindo a ciência, com representantes dos estados e municípios, porque a responsabilidade por adotar medidas para minorar os efeitos do El Niño não são só do governo federal", enfatizou.