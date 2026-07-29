Durigan garante deficit primário zerado em 2026 e vê chance de superavit

"A conta do Tesouro vai fechar em ordem no fim do ano", garante Dario Durigan - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (29/7) que o governo federal deve encerrar 2026 com deficit primário zerado e que, "com alguma sorte", poderá registrar um superavit. Segundo ele, o esforço da equipe econômica está voltado para o controle dos gastos e para a melhoria da situação fiscal, com o objetivo de abrir espaço para a redução dos juros.

"Com alguma sorte, faremos um superavit. Mas a conta está em ordem. A conta do Tesouro vai fechar em ordem no fim do ano", disse em entrevista à Rádio Capital FM, de Mato Grosso do Sul.

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Durigan ressaltou que o fortalecimento do equilíbrio fiscal é uma prioridade da equipe econômica. "Isso é uma obsessão. Nós precisamos melhorar a condição fiscal, fazer com que o governo gaste menos e melhor, para que a gente consiga equilibrar a taxa de juros do futuro", ressaltou.

O ministro lembrou que a economia brasileira ainda enfrenta um cenário externo desafiador, marcado por fatores como o conflito entre Israel e Irã, os impactos do fenômeno El Niño e o aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

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Como exemplo do esforço de contenção de despesas, ele citou o bloqueio de cerca de R$ 17 bilhões no Orçamento. Ele também disse que a proposta orçamentária de 2027 será enviada ao Congresso com medidas de ajuste já previstas, mesmo em um ano eleitoral.

Ao comentar o cenário econômico, Durigan afirmou que a inflação deverá encerrar o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no menor nível entre os governos recentes, embora tenha reconhecido que o custo de vida ainda pesa para as famílias. O ministro também destacou o avanço do mercado de trabalho e disse que a geração de empregos contribuiu para a redução do número de beneficiários do Bolsa Família.