Pré-candidato em GO diz que demora em chapa foi "estratégia" do PT

"Não foi demora, foi uma estratégia do partido de avançar várias simulações de candidaturas", disse - (crédito: SERGIO R.S.ROCHA/ Alego )

O pré-candidato ao governo de Goiás pelo PT e ex-deputado estadual Luis César Bueno disse que a demora na escolha de um nome para representar o partido no estado foi uma "estratégia" da legenda para identificar o melhor candidato.

A candidatura já recebeu o aval do PT estadual, mas ainda precisa ser oficializada durante a convenção, prevista para este sábado (1º/8). A fala foi feita durante o podcast Domingos Conversa, nesta segunda (27/7).



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“Não foi demora, foi uma estratégia do partido de avançar várias simulações de candidaturas. Essas simulações foram acontecendo ao longo do semestre”, revelou.

O pré-candidato ainda disse que foram realizados debates sobre o programa de governo e as melhores medidas para o estado.

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“Dentro desse contexto, nós trabalhamos bastante internamente, debatendo um programa de governo, debatendo qual a melhor tática e a melhor estratégia para montar um palanque amplo do presidente Lula em Goiás. Afunilamos o nosso nome como pré-candidato ao governo de Goiás”, comentou.

Outros nomes cotados

Bueno não era a primeira opção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para a chapa majoritária em Goiás, Lula tentou a deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO) e a vereadora de Goiânia Aava Santiago (PSB). As duas decidiram, no entanto, disputar para a Câmara dos Deputados.

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Ainda durante a entrevista de Bueno, o pré-candidato disse que os planos podem mudar caso Accorsi e Aava decidam entrar para a disputa.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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