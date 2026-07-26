"Faccionado só fala com Deus", afirma Caiado sobre segurança pública em Goiás

Caiado critica Flávio por pedir adiamento de tarifas: "inaceitável". Ex-governador de Goiás avaliou como "inaceitável" e "infeliz" o pedido de Flávio Bolsonaro de adiamento do tarifaço até depois das eleições - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)

O candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que em Goiás "faccionado só fala com Deus". O discurso foi feito durante o lançamento da campanha presidencial em São Paulo.

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"Penitenciário em Goiás era universidade de bandido, era quartel de bandido. Hoje faccionado só fala com Deus porque não tem visita íntima, não tem, não tem audiência sigilosa com advogado. É monitorado 100% e o crime cai", explicou como é feito com prisioneiros oriundos de facção no estado.



Caiado disse ainda que uma grande diferença na sua atuação como governador foi dar apoio total às forças de segurança do estado.

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"Não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo de vida. É por isso que as tropas e a minha segurança do estado de Goiás, quando eu dizia a eles, bandido não se cria em Goiás, eles tinham a certeza que tinha o aval do governador como braço forte para acabar com a corrupção", defendeu.



O ex-governador criticou ainda a condução do tema pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu que o Brasil verá um modelo que funcionará caso eleito em outubro.

"Por que o atual governo não acaba (com o crime)? Porque são complacentes, irmãos. Vivem juntos e um se alimenta do outro. Quando Caiado estiver na presidência, você vai ver se bandido vai ter um palmo de terra nesse Brasil. Me bota na presidência da República e vocês vão ver um modelo de segurança que vai fazer com que presidiário cumpra sua pena", garantiu.

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