"Faccionado só fala com Deus", afirma Caiado sobre segurança pública em Goiás

O candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que em Goiás "faccionado só fala com Deus". O discurso foi feito durante o lançamento da campanha presidencial em São Paulo.
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"Penitenciário em Goiás era universidade de bandido, era quartel de bandido. Hoje faccionado só fala com Deus porque não tem visita íntima, não tem, não tem audiência sigilosa com advogado. É monitorado 100% e o crime cai", explicou como é feito com prisioneiros oriundos de facção no estado.
Caiado disse ainda que uma grande diferença na sua atuação como governador foi dar apoio total às forças de segurança do estado.
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"Não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo de vida. É por isso que as tropas e a minha segurança do estado de Goiás, quando eu dizia a eles, bandido não se cria em Goiás, eles tinham a certeza que tinha o aval do governador como braço forte para acabar com a corrupção", defendeu.
O ex-governador criticou ainda a condução do tema pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu que o Brasil verá um modelo que funcionará caso eleito em outubro.
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