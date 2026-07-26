Eduardo Leite e Aldo Rebelo prestigiam lançamento de candidatura de Caiado em SP

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSD) e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo (DC) compareceram ao evento de lançamento da campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD) em São Paulo.

Leia também: PSD oficializa candidatura à presidência de Ronaldo Caiado



Em seu discurso, Leite afirmou que o Rio Grande do Sul dará um grande palanque à Caiado e que o estado estará com ele nas eleições.



"Lá no Rio Grande nós vamos garantir um palanque forte para que a gente possa apresentar aos gaúchos, aos brasileiros que vivem no Rio Grande, o caminho que vai dar ao Brasil sua capacidade de retomar a sua posição para desenvolvimento econômico e segurança pública para aquilo que a gente deseja", disse.



O ex-governador do RS também enfatizou que o PSD pregará uma política de respeito e convergência, e condenou práticas de "destruição" de adversários políticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Caiado critica fala de Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas

"Uma política que respeita as diferenças, que constrói as convergências e que leva pro futuro, porque chega dessa política que simplesmente tenta destruir um adversário. Aqui não está a política da destruição, está a política da construção de um Brasil melhor, de um Brasil diferente", defendeu.



O ex-ministro da defesa Aldo Rebelo afirmou que a candidatura de Ronaldo Caiado é um momento histórico para o Brasil e disse que o ex-governador de Goiás é a solução para os problemas que o país enfrenta.



"O Brasil precisa reunir esses dois elementos que se afastaram na política. O poder e autoridade. Porque hoje no Brasil quem tem poder não tem autoridade, porque o poder é concedido por uma norma e a autoridade é concedida por uma biografia que poucos têm a apresentar no nosso país. E Ronaldo Caiado tem essa biografia", destacou.

Rebelo, que chegou a ser pré-candidato à presidência pelo Democracia Cristã, mas foi retirado do pleito pelo partido, frisou a história de Caiado e como é um dos poucos nomes ficha limpa nestas eleições.



"Você que tem uma vida limpa, uma biografia limpa, você que é um homem sem mácula, ficha limpa, é uma presença quase que solitária nesse cenário político do Brasil. Mas além da sua biografia de homem honrado, você reúne também a sua biografia real de apresentar ao Brasil que reduz as desigualdades e valoriza a agenda de segurança", Concluiu.

>Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular