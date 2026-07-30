Eduardo Bolsonaro reage a Kim e fala em "porrada" após boato sobre Flávio

Atrito começou após declarações sobre um suposto vídeo em uma festa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganharem força nas redes sociais - (crédito: Reprodução/YouTube/Conversa Timeline)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro direcionou críticas ao deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) ao comentar a repercussão de um rumor, sem qualquer comprovação, que envolve o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em discurso durante a inauguração da TLTV Timeline, Eduardo afirmou que pretende confrontar integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) quando retornar ao Brasil e disse ter vontade de partir para a "porrada".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A controvérsia teve início após Kim Kataguiri afirmar, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., em 23 de julho, que um vídeo comprometedor envolvendo Flávio Bolsonaro seria divulgado em breve. O deputado, porém, não apresentou qualquer evidência nem explicou de onde teria obtido a informação.

Durante a conversa, Kim declarou que as supostas imagens mostrariam o senador em uma situação de infidelidade conjugal durante uma festa atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ao lado de uma "autoridade da República". O comentário rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e deu origem a especulações sobre quem seria a pessoa mencionada.

Ao comentar o suposto material, o parlamentar afirmou: "Tem o vídeo, que deve ser a próxima coisa que vai passar do Flávio Bolsonaro, se não uma das próximas, em que ele está traindo a mulher". Quando os apresentadores pediram mais detalhes, ele respondeu que preferia não aprofundar o assunto para evitar eventuais ações judiciais.

Segundo Eduardo Bolsonaro, membros do grupo trataram o episódio de forma jocosa, ignorando as consequências que as especulações teriam causado à família de Flávio Bolsonaro, especialmente à esposa do senador, Fernanda Bolsonaro.

"O Flávio, estavam falando que ia aparecer vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem. Aí está o Kim Kataguiri dando risada, e ninguém reparou para olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada."

Na mesma fala, Eduardo afirmou:

"Então eu vou voltar ao Brasil e vou ter vontade de pegar na porrada esses moleques."

Veja o momento:

O que disse Flávio Bolsonaro



A resposta de Flávio Bolsonaro veio alguns dias depois. Em uma publicação nas redes sociais, o senador ironizou os rumores ao anunciar que divulgaria o "vídeo que estava todo mundo esperando aparecer". A legenda ainda dizia: "Vá até o fim, porque as cenas são muito fortes".

No entanto, o conteúdo não traz qualquer registro relacionado às acusações. Em vez disso, apresenta uma retrospectiva da trajetória pessoal e política de Flávio.