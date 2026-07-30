Flávio Bolsonaro irá à convenção que oficializa candidatura de Tarcísio em SP

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), participará, no próximo sábado (1º/8), da convenção estadual do Republicanos que oficializará a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à reeleição em São Paulo.
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O encontro será realizado a partir das 9h, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. Além de confirmar Tarcísio na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o Republicanos apresentará os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
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A convenção também deve reunir dirigentes de partidos aliados e lideranças políticas que integram a coalizão em torno do governador. A chapa majoritária contará novamente com o vice-governador Felício Ramuth (MDB), além dos pré-candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite.
A participação de Flávio Bolsonaro ocorre em um momento de intensa movimentação das forças políticas em torno de Tarcísio de Freitas, considerado uma das principais lideranças da direita no país.
O gesto reforça a proximidade entre o governador paulista e o candidato do PL ao Palácio do Planalto, aliança construída desde a eleição de 2022, quando Tarcísio recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.
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