Caiado critica ausência de adversários em debates e mira Lula e Flávio

"Se uma pessoa não tem coragem de ir a um debate, é porque ela tem muito a esconder e pouco a mostrar", afirmou o ex-governador de Goiás - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador de Goiás e candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta quinta-feira (30/7) que tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) evitam participar de debates eleitorais por terem "muito a esconder e pouco a mostrar".

Em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, o governador também disse acreditar que venceria o petista em um eventual segundo turno e sustentou que pesquisas apontam seu nome como o mais competitivo contra Lula.

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Ao comentar a campanha eleitoral, Caiado voltou a defender a realização de debates entre os candidatos e ressaltou sua trajetória política como diferencial. Segundo ele, seus mais de 40 anos de vida pública demonstram experiência administrativa e ausência de envolvimento em escândalos de corrupção.

"Se uma pessoa não tem coragem de ir a um debate, é porque ela tem muito a esconder e pouco a mostrar", afirmou.

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O candidato também direcionou críticas ao senador Flávio Bolsonaro, apontado como um de seus adversários na disputa pelo eleitorado de direita. Caiado afirmou que o parlamentar ainda não demonstrou preparo para comandar o país e disse que a dependência política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfraquece sua candidatura.

Para o governador, um postulante ao Palácio do Planalto precisa demonstrar capacidade própria de liderança e tomada de decisões.

Na área da segurança pública, Caiado voltou a apresentar os resultados obtidos em Goiás como referência para uma eventual gestão federal.

O governador afirmou que pretende ampliar para todo o país o modelo adotado em seu estado e associou o crescimento das facções criminosas ao avanço do narcotráfico em diferentes regiões do Brasil. Segundo ele, o combate à criminalidade será uma das prioridades de sua campanha.

Apoio ao agro

Ao abordar o agronegócio, Caiado destacou sua ligação histórica com o setor e rebateu críticas de adversários. O governador relembrou sua atuação na criação da União Democrática Ruralista (UDR) e afirmou que sempre esteve envolvido na defesa do direito à propriedade rural.

Também manifestou preocupação com a situação dos produtores de leite, especialmente em Minas Gerais, e defendeu medidas para conter a concorrência de produtos importados, que, segundo ele, prejudica a produção nacional.

Questionado sobre o cenário eleitoral mineiro, Caiado afirmou não enxergar obstáculos para consolidar sua candidatura no estado, mesmo diante do apoio do ex-governador Romeu Zema (Novo) a outro presidenciável.

O governador goiano destacou a relação construída ao longo da carreira política com lideranças mineiras e citou o senador Carlos Viana (Podemos-MG) entre os aliados que apoiam seu projeto para a disputa presidencial de 2026.