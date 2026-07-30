Júlio Cocielo é flagrado em pegação com jogadora de vôlei e web não perdoa

Um vídeo gravado na madrugada desta quinta-feira (30), em uma casa noturna de São Paulo, movimentou as redes sociais ao mostrar o youtuber Júlio Cocielo em clima de proximidade com a influenciadora e jogadora de vôlei Gabi Gagliassi.
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O registro surgiu poucos dias após o ex-casal formado por Cocielo e Tata Estaniecki ter sido visto junto nos Estados Unidos, alimentando rumores de uma possível reconciliação.
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As imagens, divulgadas pelo perfil Condomínio da Maria Fifi, mostram os dois conversando bem próximos um do outro na Villa JK, tradicional casa noturna da capital paulista.
Gabi Gagliassi é influenciadora digital, jogadora de vôlei e ganhou projeção principalmente no TikTok, onde reúne mais de 5 milhões de seguidores.
O flagra esfriou as especulações sobre uma retomada do relacionamento entre Cocielo e Tata. Os dois encerraram o casamento no fim de 2025, após oito anos juntos.
Pais de Bia e Caio, eles chegaram a reatar em dezembro do mesmo ano, mas voltaram a se afastar. Na última semana, no entanto, foram vistos juntos no Aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos.
A repercussão do vídeo rapidamente tomou conta das redes sociais, onde internautas comentaram o momento envolvendo o influenciador.
"Gente em que episódio a tata aparece com um cara GATO que valoriza ela??????", escreveu uma usuária. "Cocielo zero atitude de homem. Tata não merece isso", opinou outra. "Livramento pra Tata", apontou mais uma. "E dava para ver que a Tata ainda tinha esperanças", lamentou outra.
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