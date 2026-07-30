Duda santos vai interpretar Daiane dos Santos em filme biográfico

A atriz Duda Santos foi a escolhida para interpretar a ginasta Daiane dos Santos em A Menina que Voa, cinebiografia que terá a americana Viola Davis como uma das produtoras. O anúncio foi feito pela própria ex-atleta na tarde desta quarta-feira (29) em uma rede social.

“Vai ser lindo! Quando a diretora Yasmin Thayná e a Maria Farinha Filmes (produtora do filme) me contaram que você foi a escolhida, eu fiquei super contente e grata. Ver minha história ganhar vida no cinema com tanto carinho, dedicação e o talento de tantas mulheres, me emociona. Duda Santos, obrigada por aceitar voar com a gente”, escreveu Daiane.

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Duda tem 25 anos e estreou em novelas da Globo em 2019, em Malhação: Toda Forma de Amar. Em Travessia (2022) interpretou Isa, no remake de Renascer (2024) viveu Maria Santa, a Santinha, e em A Nobreza do Amor (2026) vive a protagonista Alika. Nos cinemas participou de Pronto, Falei (2022) e Um Ano Inesquecível - Verão (2022).

“Viver a Daiane dos Santos no cinema é o maior privilégio e o desafio mais sublime da minha trajetória. É um presente que me atravessa e me transforma. Meu peito transborda gratidão por emprestar corpo, voz e alma a uma gigante que rompeu barreiras e acendeu tochas para gerações inteiras”, escreveu a atriz nas redes sociais.

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Para Duda, a produção “está chegando para tocar, ferir e curar o Brasil inteiro”. “A Daiane nasce de um lugar onde o sonho raramente encontra porta aberta. Interpretá-la é honrar todas as meninas que aprenderam a voar só porque o chão parecia faltar. Daiane, minha gratidão é imensa. Obrigada por me confiar sua história, que para mim é sagrada. Que você se reconheça em cada gesto, em cada sorriso e em cada salto”, completou.

A ex-ginasta nasceu em Porto Alegre em 10 de fevereiro de 1983. Em 2003, conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em Mundial, mesma edição em que foi eternizada na história da ginástica artística através do movimento duplo twist carpado, homologado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) com o nome “Dos Santos”.

No ano seguinte, nas Olimpíadas de Atenas 2004, além de terminar em quinto lugar no solo, exibiu um novo movimento, o duplo twist esticado, que recebeu o nome de “Dos Santos 2”.

A Menina que Voa se baseia no início da carreira da ginasta, a trama vai retratar as barreiras sociais, raciais e esportivas que Daiane enfrentou antes de se tornar referência na ginástica artística.

Em nota, Daiane diz esperar que o filme inspire meninas negras. "Que esse filme possa despertar nas meninas sentimentos de fé nas boas oportunidades, assim como despertou em mim e na Duda, e a certeza de que meninas podem estar onde quiserem: no esporte, na arte, na ciência, na medicina, em qualquer lugar que sonharem Mas, claro, com muita dedicação, disciplina e amor pelo que escolherem, para que, em tempos difíceis, elas não pensem em desistir", comentou.

Em etapa de pré-produção e ainda sem data de estreia, o longa será dirigido por Yasmin Thayná. A Menina Que Voa terá distribuição do selo Manequim da Vitrine Filmes, mesma distribuidora de O Agente Secreto.





