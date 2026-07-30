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Tereza Cristina diz a aliados que aceitou convite para vice de Flávio Bolsonaro

Senadora havia recusado o pedido publicamente para priorizar o Senado, mas negociação teria avançado nos bastidores, segundo interlocutor ouvido pelo Correio

Ex-ministra da Agricultura e uma das principais lideranças do agronegócio, Tereza era considerada desde o início o nome preferido de Flávio - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)
Ex-ministra da Agricultura e uma das principais lideranças do agronegócio, Tereza era considerada desde o início o nome preferido de Flávio - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

Depois de semanas de incerteza sobre a composição da chapa presidencial do PL, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) aceitou o convite para ser candidata a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, segundo uma fonte do PP ouvida pelo Correio sob condição de anonimato. Até o momento, não há confirmação oficial por parte da parlamentar ou da campanha.

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Ex-ministra da Agricultura e uma das principais lideranças do agronegócio, Tereza Cristina era considerada desde o início o nome preferido de Flávio para ocupar a vice.

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A senadora havia recusado o convite nas últimas semanas, afirmando que sua prioridade era disputar a reeleição ao Senado e, posteriormente, buscar a presidência da Casa. Nos bastidores, entretanto, dirigentes do PL e do PP mantiveram as negociações abertas na tentativa de construir uma aliança mais ampla para a eleição presidencial.

Procuradas pelo Correio, a assessoria de Tereza Cristina e a campanha de Flávio Bolsonaro não se manifestaram sobre a informação até a publicação desta reportagem. Caso haja confirmação, a escolha representará um reforço da aproximação entre PL e PP e poderá ampliar o diálogo da candidatura com o agronegócio e partidos do centro.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Danandra Rocha e Armando Holanda
postado em 30/07/2026 16:43 / atualizado em 30/07/2026 16:44
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