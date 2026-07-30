PF pode incluir Flávio na lista da Interpol para rastrear recursos do "Dark Horse"

Segundo o presidenciável Flávio, os recursos repassados por Vorcaro foram direcionados para financiar cinebiografia do pai - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Investigadores da Polícia Federal avaliam incluir o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na lista prateada da Polícia Internacional (Interpol). A corporação precisaria de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para adotar a medida. O objetivo é rastrear recursos do Banco Master que foram enviados ao exterior.

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As investigações apontam que R$ 61 milhões teriam sido transferidos por Daniel Vorcaro, dono do Master, para bancar o filme Dark Horse, que trata da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a suspeita é de lavagem de dinheiro, já que parte dos recursos teriam sido para bancar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

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A lista prateada da Interpol é diferente da difusão vermelha da corporação. Enquanto a lista vermelha foca em pessoas foragidas, a prateada é usada para que os países membros cooperem informando fluxos financeiros que podem ser provenientes de crime. A difusão prateada é uma ferramenta relativamente nova, que a Polícia Federal fez adesão recentemente e está em fase de testes.

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Além dos recursos para o Dark Horse, Vorcaro teria enviado mais dinheiro para fora, podendo chegar à casa dos bilhões. De acordo com fontes ligadas à investigação consultadas pelo Correio, boa parte do montante deve estar em contas em nomes de laranja em Dubai.