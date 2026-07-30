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Novo caminha para descartar Barbosa como vice de Zema

Partido ainda negocia vice com Podemos, mas também trabalha com possibilidade de chapa pura

No fim de semana, ex-governador de Minas havia mencionado a possibilidade de Barbosa ocupar sua vice:
No fim de semana, ex-governador de Minas havia mencionado a possibilidade de Barbosa ocupar sua vice: "Carreira irretocável" - (crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ)

O Novo caminha para descartar o nome do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa como vice na chapa de Romeu Zema à Presidência da República, segundo fontes. Com isso, o partido segue em negociação com o Podemos, mas também trabalha com a possibilidade de uma chapa pura. 

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No fim de semana, ex-governador de Minas Gerais havia mencionado a possibilidade de Barbosa ocupar sua vice. Ao elogiar o ministro aposentado, disse que a carreira de Barbosa é “irretocável” e que “a principal bandeira dele talvez seja o que o Brasil mais precisa hoje: combate à corrupção”. 

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Nos bastidores, as conversas seguem com o Podemos. A presidente do partido, deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), é um dos nomes cotados para vice caso a aliança entre as legendas se concretize. 

No entanto, se as negociações não andarem, o partido também já trabalha com a hipótese de uma chapa pura, ou seja, um vice também do Novo. Nesse cenário, um dos principais cotados é o senador Eduardo Girão (CE), pré-candidato ao governo do Ceará. 

A convenção do partido no estado está marcada para este domingo (2/8). Ao Correio, Girão disse que segue “totalmente dedicado a apresentar um projeto de mudança, de verdade, para os cearenses”. Ao mesmo tempo, disse estar “feliz ao ser lembrado pela executiva nacional”. Outro nome do partido cotado é Felipe D’Ávila, candidato à Presidência em 2022.

A decisão sobre o vice, no entanto, deve ficar para próximo da data limite, ou seja, quando se encerra o período de convenções partidárias, na próxima quarta-feira (5).

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 30/07/2026 15:46 / atualizado em 30/07/2026 15:48
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