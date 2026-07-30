Aldo Rebelo assume coordenação política da campanha de Caiado

Com a chegada de Aldo Rebelo, a campanha busca fortalecer a interlocução política e ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo)

O ex-ministro Aldo Rebelo será o coordenador político da campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD). O convite foi oficializado nesta quinta-feira (30/7), durante reunião realizada em São Paulo com a presença do ex-governador de Goiás, do presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente, Gilberto Kassab, e do coordenador político da legenda, Heráclito Fortes.

A definição integra a estratégia do partido para consolidar a estrutura da campanha rumo às eleições de 2026.



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Com a chegada de Aldo Rebelo, a campanha busca fortalecer a interlocução política e ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade. Ex-deputado federal e ex-ministro em diferentes governos, Rebelo passa a comandar a articulação política da candidatura de Caiado em um momento de intensificação das agendas e da construção de alianças em todo o país.

A aproximação entre Caiado e Aldo Rebelo ganhou força durante a convenção nacional do PSD, realizada no último domingo (26), quando o ex-ministro participou do evento que oficializou a candidatura do ex-governador goiano ao Palácio do Planalto.

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Na ocasião, Rebelo defendeu um projeto nacional voltado ao desenvolvimento econômico, à soberania do país e ao fortalecimento da capacidade de planejamento do Estado.

Ampliação dos apoios

A definição da coordenação política ocorre poucos dias após a oficialização da chapa formada por Caiado e Kassab. O PSD trabalha para ampliar sua base de apoio e estruturar a campanha nos estados, reunindo lideranças políticas e técnicos para elaborar propostas e coordenar a estratégia eleitoral ao longo dos próximos meses.

Segundo a campanha, a escolha de Aldo Rebelo representa um reforço na condução política da candidatura presidencial. A expectativa é de que o ex-ministro atue na interlocução com partidos, lideranças regionais e representantes de diversos segmentos, contribuindo para a consolidação do projeto eleitoral encabeçado por Ronaldo Caiado.