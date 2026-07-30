Kim Kataguiri chama Eduardo Bolsonaro de "patético" após ameaça de agressão

O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) chamou nesta quinta-feira (30/7) o ex-deputado Eduardo Bolsonaro de “patético”, “frouxo” e “covarde” após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que pretende “pegar de porrada esses moleques” mencionando críticos e integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) quando voltar ao Brasil. A declaração de Kataguiri ocorreu durante entrevista ao canal Mathias TV, no YouTube, em resposta à fala de Eduardo.

A desavença começou após uma entrevista de Kim Kataguiri ao podcast Inteligência Ltda., em 23 de julho, na qual afirmou que um vídeo comprometedor envolvendo Flávio Bolsonaro seria divulgado em breve. O deputado, porém, não apresentou qualquer evidência nem explicou de onde teria obtido a informação. Em discurso durante a inauguração da TLTV Timeline, Eduardo Bolsonaro reagiu às declarações e ameaçou Kataguiri de agressão.

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Foi então que Kataguiri respondeu com esta tréplica, referindo-se à ameaça de Eduardo. “Você quer me bater? Vem aqui, pisa no Brasil”, afirmou Kim. Na sequência, acrescentou: “Você nem pode pisar no Brasil”.

Ao responder à declaração de Eduardo, Kim passou a criticar a permanência do ex-deputado nos Estados Unidos. O deputado afirmou que Eduardo deixou o Brasil após uma representação apresentada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que pedia sua prisão. Segundo Kim, o pedido não partiu do Ministério Público e, posteriormente, o órgão teria se manifestado contra a prisão.

“Você é um frouxo. Você é um fraco. Você fugiu para os Estados Unidos porque o Lindbergh Farias fez uma representação pedindo sua prisão. Não foi nem o Ministério Público. Depois, o Ministério Público ainda disse que não ia te prender”, declarou.

“Não menor sinal de que você seria preso, você foi lá e caiu fora”, afirmou Kim.

O deputado também criticou o green card obtido por Eduardo nos Estados Unidos. “Você ainda teve um presente, você ainda ganhou um green card por fazer nada. Você não investe em nada, você não é empresário de nada, você não tem nenhuma habilidade extraordinária para ganhar qualquer tipo de visto para ficar nos Estados Unidos. Você só ganhou porque é amiguinho do Trump”, disse.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde 2025 e confirmou, em julho deste ano, que recebeu o green card, documento que concede residência permanente no país. Segundo o ex-deputado, a autorização foi obtida pela categoria EB-1A, destinada a pessoas com habilidades extraordinárias.

Assista:

Entenda o conflito

O conflito entre os dois começou em 23 de julho, quando Kim Kataguiri afirmou, durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda., que um suposto vídeo envolvendo Flávio Bolsonaro seria divulgado em breve. Segundo o deputado, as imagens mostrariam o senador em uma situação de infidelidade conjugal durante uma festa atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Kim não apresentou evidências sobre a existência do vídeo nem informou a origem da informação. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre o suposto material, disse que preferia não dar mais detalhes para evitar eventuais processos judiciais.

A declaração ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reação de Eduardo Bolsonaro. Ao comentar o episódio durante a inauguração da TLTV Timeline (canal norte-americano), o ex-deputado criticou Kim e outros integrantes do MBL por tratarem o rumor com ironia. Segundo Eduardo, as especulações poderiam prejudicar a família de Flávio, especialmente a mulher do senador, Fernanda Bolsonaro.

“Então eu vou voltar ao Brasil e vou ter vontade de pegar na porrada esses moleques”, afirmou Eduardo.

Dias depois, Flávio Bolsonaro ironizou a repercussão do suposto vídeo nas redes sociais. O senador anunciou que divulgaria o “vídeo que estava todo mundo esperando aparecer”, mas o conteúdo publicado não apresentava imagens relacionadas às acusações. Em vez disso, trazia uma retrospectiva de sua trajetória pessoal e política.