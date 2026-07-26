Caiado promete confiscar bens de agressores de mulheres e transferir para as vítimas

O candidato à presidência e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) prometeu que, caso seja eleito presidente, transferirá os bens de agressores de mulheres para as vítimas como forma de combate ao feminicídio.
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"Está no meu plano que eu vou apresentar agora, que aquele agressor de mulher, aquele que violenta a mulher ou que pratica o feminicídio, eu vou confiscar os bens dele, transferir para a mulher. Vai doer no bolso também", prometeu.
Além dessa medida, Caiado também prometeu não reduzir penas para feminicidas ou agressores.
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"Além de cumprir pena, não vai ter diminuição de pena, não. Vai cumprir a pena alongada, por 90% da pena declarada. É isso que nós vamos exemplar o Brasil, a mulher poder ter dignidade e poder andar por onde desejar para não ter essa cultura da impunidade ao agredir qualquer mulher no Brasil.
O ex-governador ainda chamou os agressores de "covarde" e rebateu o ditado popular "em briga de marido mulher ninguém mete a colher".
"E esses covardes aí que cada vez mais acham que podem atacar as mulheres, agredir, violentá-las, assassiná-las. E tem aquela história de que 'olha, briga de marido e mulher, não se mete a colher'. Vou meter algema nesse vagabundo. Vamos meter a tornozeleira eletrônica nesses vagabundos. Vou fazer o que nunca foi feito no país", disse.
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