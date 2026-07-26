InícioPolítica
Eleições 2026

Caiado promete confiscar bens de agressores de mulheres e transferir para as vítimas

A promessa foi realizada durante o lançamento da campanha ao Planalto em São Paulo neste domingo (26/7)

22/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Debate na CNI a indústria na agenda dos presidenciáveis. Ronaldo Caiado. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
22/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Debate na CNI a indústria na agenda dos presidenciáveis. Ronaldo Caiado. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato à presidência e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) prometeu que, caso seja eleito presidente, transferirá os bens de agressores de mulheres para as vítimas como forma de combate ao feminicídio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Está no meu plano que eu vou apresentar agora, que aquele agressor de mulher, aquele que violenta a mulher ou que pratica o feminicídio, eu vou confiscar os bens dele, transferir para a mulher. Vai doer no bolso também", prometeu.

Além dessa medida, Caiado também prometeu não reduzir penas para feminicidas ou agressores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Além de cumprir pena, não vai ter diminuição de pena, não. Vai cumprir a pena alongada, por 90% da pena declarada. É isso que nós vamos exemplar o Brasil, a mulher poder ter dignidade e poder andar por onde desejar para não ter essa cultura da impunidade ao agredir qualquer mulher no Brasil.

O ex-governador ainda chamou os agressores de "covarde" e rebateu o ditado popular "em briga de marido mulher ninguém mete a colher".

"E esses covardes aí que cada vez mais acham que podem atacar as mulheres, agredir, violentá-las, assassiná-las. E tem aquela história de que 'olha, briga de marido e mulher, não se mete a colher'. Vou meter algema nesse vagabundo. Vamos meter a tornozeleira eletrônica nesses vagabundos. Vou fazer o que nunca foi feito no país", disse.

Saiba Mais

  • >Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

  • Google Discover Icon

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 26/07/2026 13:10
SIGA
x