"Quem não acredita na democracia, nem deveria disputar eleições", diz Alckmin em convenção do PSB

O PSB oficializou nesta quinta (29/7) a candidatura de Geraldo Alckmin como vice-candidato à presidência na chapa do presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com Alckmin na chapa, Lula vai repetir a receita usada em 2022 para tentar mais um mandato nas eleições de outubro deste ano.
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Ao lado de Lula, Alckmin discursou contra a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, representada nas eleições deste ano pelo presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.
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“Víamos rodar no Brasil o bordão dos extremistas que era de Deus, pátria, família e liberdade. Como pode falar em nome de Deus se eles pregavam o ódio e Deus é amor. Como pode falar em nome da família, se família é paixão e eles foram responsáveis por 700 mil mortes da Covid. Como pode falar em nome da pátria se a pátria é união, não o entreguismo e nem trabalhar contra os interesses dos trabalhadores e das empresas brasileiras”, protestou Alckmin.
Ainda em recado ao presidenciável bolsonarista, Geraldo Alckmin frisou o histórico de tentativa de golpe de Estado protagonizado por Jair Bolsonaro. “Quem não acredita na Democracia, nem deveria disputar eleições e nem pedir votos ao povo brasileiro”, completou Alckmin.
Após o discurso do postulante a vice de Lula, foi a vez de o líder petista destacar avanços de sua gestão à frente do Planalto. Entre os destaques, Lula apontou investimentos na área da saúde como a compra de máquinas de radioterapia para hospitais federais do Sistema Único de Saúde.
Quanto à disputa eleitoral, Lula afirmou destacou o protagonismo de sua dobradinha com Alckmin. “Temos partido, candidatos e programa. E eu pergunto o que tem nossos adversários? Zero”, respondeu.
“Vamos ganhar a eleição, mesmo que a gente comece a errar agora porque o acerto já foi tanto que vamos nós vamos ganhar essa eleição”, pontuou o presidente, que dobrou a aposta ao afirmar que vai “ganhar no primeiro turno”.
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