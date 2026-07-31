Mesmo com maior fundo eleitoral, Flávio recebe R$ 24,5 mil em vaquinha

Até as 11h30 desta sexta-feira, 628 apoiadores haviam feito contribuições, segundo dados da plataforma Contribua - (crédito: Reprodução/Youtube Flávio Bolsonaro)

O candidato do PL à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), arrecadou R$ 24.550,74 em menos de 24 horas do início da campanha de financiamento coletivo para as eleições de 2026. Até 11h30 desta sexta-feira (31/7), 628 apoiadores haviam feito contribuições, segundo dados da plataforma Contribua.

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A "vaquinha on-line" foi anunciada na quinta-feira (30/6), durante uma transmissão ao vivo no YouTube. As doações podem ser feitas por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. O lançamento da vaquinha ocorre em um momento em que o PL é o partido com a maior fatia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para as eleições de 2026.

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A legenda receberá R$ 881,6 milhões, o equivalente a 17,7% dos R$ 4,96 bilhões distribuídos entre os partidos. O montante destinado ao PL é cerca de três vezes superior ao recebido pela sigla nas eleições de 2022, quando teve acesso a R$ 288,5 milhões do fundo eleitoral.

Na página de arrecadação, a plataforma sugere contribuições de R$ 10, R$ 22, R$ 100, R$ 222 e R$ 1.064 — valor máximo permitido por dia pela legislação eleitoral para esse tipo de modalidade. O sistema também permite que o apoiador escolha qualquer outro valor dentro dos limites legais.