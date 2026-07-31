Ricardo Salles registra candidatura ao Senado com aumento de 127% nos bens

O deputado federal Ricardo Salles (Novo) registrou a candidatura ao Senado por São Paulo declarando um patrimônio de R$ 9,05 milhões à Justiça Eleitoral. Em comparação com a última eleição que disputou, em 2022, o patrimônio informado pelo ex-ministro do Meio Ambiente mais do que dobrou.
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Quando concorreu à Câmara dos Deputados pelo PL, Salles declarou possuir R$ 3,97 milhões em bens. Corrigido pela inflação acumulada pelo IGP-M, esse patrimônio equivaleria hoje a R$ 4.079.607,33. Na comparação em valores atualizados, houve um acréscimo de R$ 4,97 milhões, alta de 121,8%. Considerando os valores nominais das duas declarações, o crescimento chega a aproximadamente 127%.
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A principal mudança na declaração de bens foi a incorporação de dois imóveis rurais. Um deles está localizado em Portugal e foi avaliado em R$ 3 milhões. O outro fica no interior de São Paulo, com valor declarado de R$ 2,9 milhões.
Salles também manteve na declaração uma casa residencial na capital paulista. Em 2022, seu patrimônio era composto pelo imóvel, avaliado em R$ 3,15 milhões, além de R$ 700 mil em aplicações financeiras e um veículo Toyota declarado em R$ 120 mil.
As informações constam da declaração de bens apresentada pelo candidato ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ato do registro da candidatura. O documento é público e integra a documentação obrigatória para a disputa eleitoral.
O Correio tenta contato com Salles para abrir espaço de manifestação sobre o conteúdo da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado.