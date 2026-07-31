Michelle se reúne com Valdemar e deve definir candidatura ao Senado pelo DF

Michelle é aguardada no evento, que também deve contar com a presença do candidato do partido à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Beto Barata/PL)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reúne nesta sexta-feira (31/6) com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em um encontro que pode definir os próximos passos de sua atuação política. O encontro foi confirmado pela Michelle e por aliados. A expectativa é que Michelle decida se disputará uma vaga ao Senado Federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2026.

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A definição deve ocorrer às vésperas da convenção estadual do PL no Distrito Federal, prevista para este fim de semana. Michelle é aguardada no evento, que também deve contar com a presença do candidato do partido à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). Caso ambos participem da convenção, será o primeiro encontro público entre Michelle e Flávio desde a reaproximação política dos dois, após divergências registradas nos últimos meses.

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A participação da ex-primeira-dama na convenção estadual e a expectativa de um encontro com Flávio ocorrem após uma articulação de aliados para encerrar o distanciamento entre os dois. A movimentação busca reforçar a unidade do grupo político do PL para as eleições de 2026.

Michelle deixou a presidência do PL Mulher em junho, após desentendimento com o enteado. "Venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados para com o meu marido e minha filha", dizia trecho da nota divulgada à época.

Michelle também não participou da convenção nacional do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Apesar da ausência, enviou uma mensagem em vídeo exibida durante o evento.