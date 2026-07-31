Valdemar sobre candidatura de Michelle ao Senado: "Quem decidirá é Bolsonaro"

Segundo Valdemar Costa Neto, a definição depende de uma conversa entre o casal - (crédito: Raphela Peixoto/CB/D.A. Press)

A decisão sobre uma eventual candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026 será tomada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e deverá ser anunciada até domingo (2/8). A informação foi dada nesta sexta-feira (31/6) pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após reunião com Michelle, iniciada por volta das 15h.

Segundo Valdemar Costa Neto, a definição depende de uma conversa entre o casal. "Quem vai decidir é o Bolsonaro, se ela sai candidata ou não", afirmou o dirigente. Ele ainda disse que Michelle tem acompanhado de perto a recuperação do ex-presidente e que a decisão será tomada em conjunto antes de qualquer anúncio oficial.

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A ex-primeira-dama participará da convenção estadual do PL no Distrito Federal neste fim de semana, evento que reunirá lideranças da legenda em meio às articulações para a eleição de 2026. Valdemar Costa Neto também confirmou que Michelle não voltará à presidência do PL Mulher. Segundo ele, a estrutura será conduzida por Ana Munhoz, assessora de confiança da ex-primeira-dama, responsável pela interlocução com os diretórios estaduais. O presidente do partido afirmou que a decisão de Michelle de não reassumir o cargo está mantida.