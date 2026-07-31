Marisol Santos é oficializada candidata a deputada estadual pelo PSDB

Marisol Santos durante a convenção estadual em Porto Alegre, onde oficializou sua candidatura a deputada estadual pelo PSDB. - (crédito: Lu Freitas/Divulgação)

O PSDB oficializou a candidatura da vereadora Marisol Santos a deputada estadual do Rio Grande do Sul. A homologação ocorreu na quinta-feira (30/07), durante a Convenção Estadual da Federação PSDB Cidadania, realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Com a confirmação, a jornalista e relações-públicas passa a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Marisol foi reeleita vereadora de Caxias do Sul em 2024, com 4.783 votos, e no mesmo ano presidiu a Câmara Municipal, sendo a quarta mulher a comandar o Legislativo caxiense em mais de 130 anos.

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“Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão. Esta candidatura não é apenas minha. Ela representa todas as pessoas que estiveram ao nosso lado, apresentaram demandas, compartilharam histórias e acreditaram que a política pode produzir resultados concretos”, afirmou.

Propostas e atuação

Na área da saúde, Marisol teve atuação direta na implantação do Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Caxias do Sul. Ela articulou, com o deputado federal Daniel Trzeciak, uma emenda de R$ 350 mil para viabilizar o serviço.

A vereadora também intermediou a destinação de R$ 300 mil para a reforma do telhado do Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Os dois serviços atendem moradores de 49 municípios.

Entre suas principais pautas estão políticas para pessoas com Altas Habilidades e Superdotação, direitos de pessoas com Diabetes Tipo 1, aleitamento materno, empreendedorismo feminino e o fortalecimento de micro e pequenas empresas.

A candidatura também prioriza o desenvolvimento da Serra Gaúcha. Marisol defende investimentos em projetos como a duplicação da RS-122, o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, e o Porto Meridional de Arroio do Sal.

Alianças políticas

Marisol fará dobradinha com o deputado federal Daniel Trzeciak, que também concorre pelo PSDB. A parceria já destinou mais de R$ 3 milhões em emendas parlamentares para Caxias do Sul e outros municípios da Serra Gaúcha.

No Vale do Caí e no Vale do Paranhana, a aliança será com Isabel Staudt, candidata a deputada federal pelo PSDB. A iniciativa busca integrar as demandas das regiões e fortalecer a representação feminina.

Em seu discurso na convenção, Marisol destacou a importância de acreditar no futuro e na capacidade do trabalho público de transformar realidades. “Coloco meu nome à disposição porque acredito que podemos fazer muito mais pelo Rio Grande do Sul”, concluiu.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.