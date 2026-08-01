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ELEIÇÕES 2026

PT oficializa chapa de Jerônimo na Bahia e reforça apoio a Lula para 2026

Convenção em Salvador confirma Jerônimo Rodrigues à reeleição, Geraldo Júnior como vice e lança Rui Costa e Jaques Wagner ao Senado; aliados destacam unidade da base e projetam ampla vitória no estado

O evento reuniu lideranças da base aliada e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. - (crédito: Reprodução @jeronimorodriguesba)
O evento reuniu lideranças da base aliada e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. - (crédito: Reprodução @jeronimorodriguesba)

A convenção estadual do PT realizada neste sábado (1º/8), no Parque de Exposições, em Salvador, oficializou a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia. O encontro também confirmou Geraldo Júnior como candidato a vice-governador e homologou as candidaturas dos ex-governadores Rui Costa e Jaques Wagner ao Senado. O evento reuniu lideranças da base aliada e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Durante a convenção, dirigentes e aliados defenderam a continuidade do projeto político liderado pelo PT no estado e destacaram a importância da eleição para fortalecer a base de apoio do governo federal. A presença de Lula foi tratada como demonstração do peso estratégico da Bahia na disputa eleitoral de 2026, considerada um dos principais redutos eleitorais do partido.

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O senador Otto Alencar (PSD) afirmou que a legenda está unificada em torno da candidatura de Jerônimo Rodrigues e da reeleição do presidente Lula. Em seu discurso, ele ressaltou o apoio dos prefeitos, parlamentares e lideranças do PSD baiano e elogiou a gestão do governador, citando a ampliação das escolas em tempo integral e a entrega de hospitais de alta complexidade como exemplos da administração estadual.

Otto também defendeu a eleição de Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado. Segundo ele, a Bahia precisa eleger parlamentares comprometidos com o projeto político do presidente Lula e alinhados às pautas do governo federal. O senador afirmou que a chapa representa um compromisso de fidelidade ao programa defendido pela base governista e reforçou a união entre os partidos aliados no estado.

Já Rui Costa destacou a mobilização dos militantes e afirmou que a convenção simboliza a força política da Bahia. O ex-governador agradeceu a presença de apoiadores vindos de diferentes regiões do estado e estabeleceu como meta ampliar a vantagem obtida por Lula nas urnas em relação ao último pleito presidencial. Segundo ele, a expectativa da campanha é superar a marca de cinco milhões de votos de diferença no estado em favor do presidente.

Com a homologação da chapa majoritária, a base governista inicia oficialmente a campanha eleitoral na Bahia apostando na continuidade da gestão estadual e no fortalecimento da aliança entre PT, PSD e demais partidos que compõem a coalizão. O ato reuniu prefeitos, deputados, dirigentes partidários e militantes, que defenderam a manutenção do grupo político à frente do governo baiano e a ampliação da representação da legenda no Congresso Nacional.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 01/08/2026 14:46 / atualizado em 01/08/2026 14:48
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