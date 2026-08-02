Lula busca quarto mandato presidencial sob pressão de investigação familiar

Aos 80 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entra na disputa eleitoral de 2026 em busca da segunda reeleição consecutiva. Se vencer o pleito, ampliará um percurso político iniciado há mais de quatro décadas e poderá alcançar o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. A candidatura foi oficializada pelo partido neste domingo (2/8), consolidando sua sétima participação em eleições presidenciais.

Natural de Caetés, em Pernambuco, Lula nasceu em uma família numerosa e mudou-se ainda criança para São Paulo, onde iniciou a trajetória como operário metalúrgico. Formado como torneiro mecânico, ganhou projeção nacional na liderança do movimento sindical durante as greves do ABC Paulista, no fim da década de 1970, tornando-se um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980.

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Antes de chegar à Presidência, foi eleito deputado federal em 1986 e integrou a Assembleia Nacional Constituinte. Sua primeira tentativa de conquistar o Planalto ocorreu em 1989, quando foi derrotado por Fernando Collor no segundo turno. Também disputou as eleições de 1994 e 1998, ambas vencidas por Fernando Henrique Cardoso ainda na primeira etapa da votação.

A vitória veio em 2002, quando derrotou José Serra e assumiu o primeiro mandato presidencial. Quatro anos depois, conquistou a reeleição ao superar Geraldo Alckmin, que atualmente ocupa a Vice-Presidência da República. Em 2010, participou ativamente da campanha que levou Dilma Rousseff ao comando do país, consolidando a influência do PT no cenário nacional.

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A trajetória política foi interrompida em 2018, quando Lula teve a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa após condenações nos processos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Preso por 580 dias, recuperou os direitos políticos em 2021, depois que o Supremo Tribunal Federal anulou as decisões judiciais que haviam fundamentado as condenações.

Na campanha deste ano, o presidente adotou como principal eixo político a defesa da soberania nacional. O discurso ganhou força após o aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos em razão das tarifas anunciadas pelo governo norte-americano. A estratégia da campanha é associar a postura do governo brasileiro à proteção dos interesses nacionais e explorar politicamente a relação entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a política externa do presidente Donald Trump.

Ao mesmo tempo, Lula enfrenta um desafio fora da agenda econômica e diplomática. A abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar seu filho mais velho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suspeitas de tráfico de influência e corrupção, passou a integrar o ambiente da campanha. A apuração busca esclarecer uma suposta atuação em negociações relacionadas à autorização para comercialização de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde, tema que deve ser explorado por adversários durante a corrida presidencial.





