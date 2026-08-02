Michelle Bolsonaro recebe alta após crise de enxaqueca e já está em casa

De acordo com o boletim médico, divulgado mais cedo, Michelle foi submetida a exames e a um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu alta hospitalar na noite deste domingo (2/8), por volta das 21h, após ser internada em Brasília por causa de uma crise de enxaqueca. Segundo apurou a reportagem, ela já está em casa.

De acordo com o boletim médico, divulgado mais cedo, Michelle foi submetida a exames e a um procedimento médico. "Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória", informou a equipe médica.

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Michelle estava internada desde sábado. Em razão da hospitalização, não participou da convenção do PL do Distrito Federal, realizada na tarde deste domingo. O evento marcaria o primeiro encontro público entre a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro desde a reaproximação política dos dois, após divergências registradas nos últimos meses.

Apesar da ausência, Michelle enviou uma carta aos participantes da convenção, na qual oficializou sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. "A política é poderosa. E o propósito edifica. Então, um mandato político baseado em bons propósitos transforma para melhor a sociedade e a vida das pessoas. É por isso, e apenas por isso, que eu aceitei esse desafio. Sou pré-candidata ao Senado Federal e vou ajudar a edificar a nossa Nação. Porque governar é cuidar!", diz um trecho da mensagem, lida pelo primeiro suplente, Diego Torres.

A definição sobre a candidatura de Michelle era alvo de incertezas dentro do PL após o desgaste político com o enteado, Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência da República. Em meio às divergências, a ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher e chegou a avaliar a possibilidade de deixar a legenda. A aliados, afirmou que aguardava um "sinal divino" para decidir se disputaria o cargo.

Na mensagem, Michelle também explicou a ausência na convenção. "Eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas faz mais de 10 dias que estou com enxaqueca muito forte. Estava tomando medicamentos, mas isso não resolveu. Ontem fui ao hospital, onde fiquei internada. Meu corpo precisou parar, mas o meu compromisso com vocês não parou", escreveu.