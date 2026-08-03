Zema se muda para SP para focar na candidatura à Presidência

"Passo a maior parte do tempo rodando o Brasil e, principalmente, em São Paulo. É para lá que estou levando parte das minhas coisas", disse o candidato - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) anunciou que irá se mudar para São Paulo para focar nas eleições. Zema viveu por oito anos na capital mineira, Belo Horizonte, durante o seu mandato como governador.

“Nos últimos 90 dias, fiquei pouquíssimo tempo aqui. Passo a maior parte do tempo rodando o Brasil e, principalmente, em São Paulo. É para lá que estou levando parte das minhas coisas”, disse o candidato em um vídeo publicado neste domingo (2/8) nas redes sociais.

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Durante o mandato, o ex-governador preferiu não morar na residência oficial, Palácio das Mangabeiras. O local ficou aberto à visitação pública. “Levo ótimas lembranças de Belo Horizonte, que me acolheu tão bem. Morei aqui nessa cidade oito anos e ótimas lembranças para a vida toda. É mais um ciclo que se encerra”, completou.

Zema teve a candidatura à Presidência oficializada na semana passada durante a convenção do Novo em Brasília. O presidenciável defende uma agenda liberal econômica com foco na redução do tamanho do Estado, privatizações, corte de gastos públicos e desburocratização.



*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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