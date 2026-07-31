Zema chama de "traição" candidatura de Aro ao governo de MG

Zema criticou o anúncio de Marcelo Aro (PP), que comendou a Secretaria de Governo e a Casa Civil em seu mandato - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) chamou de “traição” a decisão do seu ex-secretário Marcelo Aro (PP) de concorrer ao governo de Minas Gerais. “A gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar”, afirmou, em vídeo publicado nesta quinta-feira (30/7).

Durante o segundo mandato de Zema, Aro comandou a Casa Civil e, depois, a Secretaria do Governo. A expectativa era de que Aro integrasse a chapa ao Senado do atual governador Mateus Simões (PSD), que pretende se reeleger.

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No entanto, Aro ficou insatisfeito com seu espaço na chapa ao Senado após a filiação do senador Carlos Viana (PSD-MG) ao PSD, que também pretende concorrer à Casa Alta. Com isso, nas últimas semanas, Aro tem articulado com PL, Republicanos, União e PP sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Nesta quinta, ele rompeu publicamente com Simões.

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Acordos "pelas costas"

No vídeo, Zema avalia que esses acordos “pelas costas” abrirão portas para que “políticos vendidos” voltem a “destruir” o estado. “Esses acordos pelas costas são a mesma velha política que quebrou Minas e que a gente com muito custo, trabalho duro, conseguiu reconstruir”, enfatizou.

O governador do estado, Mateus Simões, disse estar decepcionado com a decisão de Aro. “No caso dele, especificamente, que foi meu aluno, a decepção é um pouco maior, porque foi abrigado no governo durante quatro anos”, afirmou nesta quinta-feira ao anunciar o rompimento.