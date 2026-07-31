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Eleições 2026

Zema chama de "traição" candidatura de Aro ao governo de MG

Ex-governador avalia que acordos "pelas costas" abrem portas para que "políticos vendidos" voltem a "destruir" MG

Zema criticou o anúncio de Marcelo Aro (PP), que comendou a Secretaria de Governo e a Casa Civil em seu mandato - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)
Zema criticou o anúncio de Marcelo Aro (PP), que comendou a Secretaria de Governo e a Casa Civil em seu mandato - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) chamou de “traição” a decisão do seu ex-secretário Marcelo Aro (PP) de concorrer ao governo de Minas Gerais. “A gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar”, afirmou, em vídeo publicado nesta quinta-feira (30/7).

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Durante o segundo mandato de Zema, Aro comandou a Casa Civil e, depois, a Secretaria do Governo. A expectativa era de que Aro integrasse a chapa ao Senado do atual governador Mateus Simões (PSD), que pretende se reeleger.

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No entanto, Aro ficou insatisfeito com seu espaço na chapa ao Senado após a filiação do senador Carlos Viana (PSD-MG) ao PSD, que também pretende concorrer à Casa Alta. Com isso, nas últimas semanas, Aro tem articulado com PL, Republicanos, União e PP sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Nesta quinta, ele rompeu publicamente com Simões. 

Acordos "pelas costas"

No vídeo, Zema avalia que esses acordos “pelas costas” abrirão portas para que “políticos vendidos” voltem a “destruir” o estado. “Esses acordos pelas costas são a mesma velha política que quebrou Minas e que a gente com muito custo, trabalho duro, conseguiu reconstruir”, enfatizou. 

O governador do estado, Mateus Simões, disse estar decepcionado com a decisão de Aro. “No caso dele, especificamente, que foi meu aluno, a decepção é um pouco maior, porque foi abrigado no governo durante quatro anos”, afirmou nesta quinta-feira ao anunciar o rompimento.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 31/07/2026 14:36
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