Podemos tende a optar por neutralidade na disputa presidencial

Segundo a presidente do partido, Renata Abreu, a decisão será tomada de forma coletiva com os diretórios estaduais - (crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

Interlocutores do Podemos apontam que o partido tende a optar pela neutralidade em relação às eleições presidenciais de 2026. Segundo a deputada federal e presidente do partido, Renata Abreu (Podemos-SP), uma reunião nesta segunda-feira (3/8) decidirá o posicionamento do partido no pleito deste ano.

A deputada é uma das cotadas para assumir a vice na chapa à Presidência do senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Caso o partido opte pela neutralidade, uma aliança com o senador fica inviabilizada, assim como ocorreu com a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Na última semana, Tereza sinalizou que poderia ocupar a vice do senador, mas o partido vetou a possibilidade e anunciou neutralidade diante do pleito presidencial.

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A avaliação de interlocutores é de que prevalece o posicionamento defendido por maioria dos diretórios estaduais, assim como a presidente já havia indicado. “É uma decisão coletiva. Se o grupo entender que é importante para o crescimento do partido, essa é uma decisão que vai ser tomada em grupo”, disse a jornalistas durante o fim de semana.

A neutralidade permite que os diretórios estaduais façam alianças locais independentes, apoiando candidatos de diferentes esferas conforme o interesse de cada estado. A federação União Brasil e Progressistas já anunciou a neutralidade na semana passada, e o Republicanos também caminha para confirmar esse cenário.

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Chapa "puro-sangue" para Flávio

Nesse cenário, isolado, Flávio se encaminha para uma chapa pura à Presidência. O senador busca uma mulher para sua vice para reduzir a resistência dentro do eleitorado feminino. Assim, são cotadas dentro do partido as deputadas Julia Zanatta (PL-SC) e Bia Kicis (PL-DF).

O prazo para definição termina na quarta-feira (5), enquanto o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá ser feito até 15 de agosto.

Além de Flávio, o candidato Romeu Zema (Novo) segue sem um vice definido. A tendência é de que ele também tenha uma chapa pura à Presidência. São cotados o senador e pré-candidato ao governo do Ceará Eduardo Girão (Novo-CE), e Felipe D'Ávila (Novo), que concorreu à Presidência em 2022. O pré-candidato Augusto Cury (Avante) também não definiu seu vice.