Avante oficializa candidatura de Augusto Cury à Presidência

O médico psiquiatra de 67 anos participa de sua primeira eleição em 2026. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em convenção realizada em São Paulo, o Avante oficializou a candidatura do escritor Augusto Cury à Presidência da República em 2026. Aos 67 anos, o médico psiquiatra disputa pela primeira vez uma corrida presidencial e levanta a bandeira pelo fim da polarização política. Ele defende um “choque de lucidez” para combater o atual cenário de disputa entre direita e esquerda, além de apoiar a responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados por terceiros.



O evento, ocorrido nesta segunda-feira (3/8), contou com a participação de nomes importantes da política paulista, como o governador do estado e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos) – que já declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial –, além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), do deputado federal e presidente nacional Luiz Tibé (MG) e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL).

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Entre as pautas defendidas pelo candidato, também se destaca o enfrentamento à violência contra as mulheres e a adoção de medidas cujo foco seja a “dor das pessoas”. Ele também afirma querer implementar escolas de empreendedorismo para incrementar a economia e defende mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



Na última quinta-feira (30/7), Cury enviou uma carta ao pré-candidato Romeu Zema (Novo) com o objetivo de propor uma chapa única entre os dois. Apesar de ele ter mencionado que ambos ficaram “empolgados” com a ideia, esse movimento parece improvável de ocorrer, visto que ambos já anunciaram a candidatura para a presidência. O médico psiquiatra, no entanto, ainda não definiu um vice, o que deve ser definido até o dia 15 de agosto – data limite para o registro de candidaturas.