Defesa de Willer Tomaz nega que advogado seja alvo de operação da PF - (crédito: Ed Alves CB/D.A Press )

A defesa do advogado e empresário Willer Tomaz afirmou que ele não é alvo das investigações da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na manhã desta terça-feira (4/8), a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão na residência de Tomaz.

Segundo a nota divulgada pela defesa, a diligência está relacionada à aeronave de propriedade de Willer Tomaz, utilizada, em caráter particular, pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA) em uma viagem. Os advogados sustentam que o empresário não é investigado no âmbito da operação e que não possui qualquer vínculo com o esquema de fraudes apurado pela Polícia Federal.

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Ainda conforme a defesa, a aeronave foi disponibilizada de forma amistosa e sem qualquer relação com os fatos investigados. A nota também reforça que Willer Tomaz permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que forem considerados necessários.

Por fim, a defesa reiterou a confiança na atuação dos órgãos de investigação e afirmou que o advogado mantém sua postura de colaboração com as autoridades durante o andamento das apurações.