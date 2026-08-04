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Defesa de Willer Tomaz nega que advogado seja alvo de operação da PF

Mandado de busca e apreensão é realizado na residência do advogado durante a Operação Sem Desconto. Defesa afirma que ação está relacionada à aeronave utilizada pelo senador Weverton Rocha

Defesa de Willer Tomaz nega que advogado seja alvo de operação da PF - (crédito: Ed Alves CB/D.A Press )
Defesa de Willer Tomaz nega que advogado seja alvo de operação da PF - (crédito: Ed Alves CB/D.A Press )

A defesa do advogado e empresário Willer Tomaz afirmou que ele não é alvo das investigações da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na manhã desta terça-feira (4/8), a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão na residência de Tomaz.

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Segundo a nota divulgada pela defesa, a diligência está relacionada à aeronave de propriedade de Willer Tomaz, utilizada, em caráter particular, pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA) em uma viagem. Os advogados sustentam que o empresário não é investigado no âmbito da operação e que não possui qualquer vínculo com o esquema de fraudes apurado pela Polícia Federal.

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Ainda conforme a defesa, a aeronave foi disponibilizada de forma amistosa e sem qualquer relação com os fatos investigados. A nota também reforça que Willer Tomaz permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que forem considerados necessários.

Por fim, a defesa reiterou a confiança na atuação dos órgãos de investigação e afirmou que o advogado mantém sua postura de colaboração com as autoridades durante o andamento das apurações.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 04/08/2026 11:09
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