Republicanos prega neutralidade, mas presidente fecha com Flávio

Presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) frisou apoio a Flávio Bolsonaro - (crédito: Bruno Espada/Câmara dos Deputados)

O Republicanos decidiu, nesta terça-feira (4/8), manter a neutralidade na corrida presidencial deste ano. No entanto, o presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), já declarou publicamente que votará no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para ocupar o Palácio do Planalto.

Durante a convenção da sigla, realizada em São Paulo no sábado (1º), Pereira afirmou que apoiará o filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Quem também segue essa posição é a senadora Damares (Republicanos-DF). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira e enviado à imprensa, a parlamentar afirmou respeitar e compreender a decisão da cúpula da legenda, tomada após consulta aos diretórios estaduais, mas reforçou que seu voto será destinado ao primogênito de Jair Bolsonaro.

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"Eu tenho meu candidato. Meu candidato é Flávio Bolsonaro", arrematou a senadora ao lembrar que participa da formulação do projeto presidencial do senador desde a pré-campanha.

São Paulo

Marcos Pereira anunciou seu apoio durante a convenção em São Paulo. "(...) a chapa que será vitoriosa, a chapa em São Paulo que será vitoriosa. Tarcísio nosso governador, Guilherme Derrite (PP) nosso senador, Felício Ramuth (MDB) nosso vice (ao governo de SP). André do Prado (PL) sendo nosso senador. E em São Paulo, o meu candidato a presidente, Flávio Bolsonaro", disparou.