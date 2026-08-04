InícioPolítica
Divergência

Republicanos prega neutralidade, mas presidente fecha com Flávio

Enquanto Republicanos se mantém neutro, Marcos Pereira e Damares Alves declaram voto em Flávio Bolsonaro

Presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) frisou apoio a Flávio Bolsonaro - (crédito: Bruno Espada/Câmara dos Deputados)
Presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) frisou apoio a Flávio Bolsonaro - (crédito: Bruno Espada/Câmara dos Deputados)

O Republicanos decidiu, nesta terça-feira (4/8), manter a neutralidade na corrida presidencial deste ano. No entanto, o presidente do partido, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), já declarou publicamente que votará no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para ocupar o Palácio do Planalto.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante a convenção da sigla, realizada em São Paulo no sábado (1º), Pereira afirmou que apoiará o filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Quem também segue essa posição é a senadora Damares (Republicanos-DF). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira e enviado à imprensa, a parlamentar afirmou respeitar e compreender a decisão da cúpula da legenda, tomada após consulta aos diretórios estaduais, mas reforçou que seu voto será destinado ao primogênito de Jair Bolsonaro.

"Eu tenho meu candidato. Meu candidato é Flávio Bolsonaro", arrematou a senadora ao lembrar que participa da formulação do projeto presidencial do senador desde a pré-campanha.

São Paulo

Marcos Pereira anunciou seu apoio durante a convenção em São Paulo. "(...) a chapa que será vitoriosa, a chapa em São Paulo que será vitoriosa. Tarcísio nosso governador, Guilherme Derrite (PP) nosso senador, Felício Ramuth (MDB) nosso vice (ao governo de SP). André do Prado (PL) sendo nosso senador. E em São Paulo, o meu candidato a presidente, Flávio Bolsonaro", disparou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/08/2026 14:12
SIGA
x