Moraes dá cinco dias para PGR se manifestar sobre visitas a Bolsonaro

Moraes suspendeu visitas político-eleitorais a Bolsonaro até o final das eleições, após divulgação de carta por Flávio - (crédito: Victor Piemonte/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a decisão que veda visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília.

A defesa do político pediu ao magistrado que reconsidere a determinação que proibiu o filho dele, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de ir até a residência.



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Os advogados pedem que seja revogada também a proibição de visitas com fins político-eleitorais até o fim das eleições deste ano. Os defensores argumentam que Flávio está cadastrado como advogado do pai, por isso, proibir ele de entrar em contato com o sentenciado viola as prerrogativas da advocacia.

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Carta divulgada

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No mês passado, Flávio divulgou uma "Carta aos Brasileiros", escrita por Jair, tratando do contexto do período eleitoral e declarando apoio à candidatura do filho. Jair alegou que não autorizou a divulgação do conteúdo da carta.

Após a divulgação do documento, Moraes proibiu as visitas, com exceção da equipe de saúde e dos advogados. No entanto, vedou a visita de Flávio e ameaçou revogar a prisão domiciliar caso ocorra o descumprimento de medidas cautelares.